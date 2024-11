Rybakinová se na novou sezonu bude připravovat s Ivaniševičem, bývalým koučem Djokoviče

Jelena Rybakinová se i přes četné zdravotní komplikace drží celou sezonu v TOP 5 a letos získala tři tituly. Od Wimbledonu si však připsala pouze jedinou výhru a před posledním grandslamem v New Yorku se rozhodla ukončit spolupráci s trenérem Stefanem Vukovem.

Chorvat pomohl kazašské tenistce především k zisku wimbledonského titulu a dostal ji na třetí místo v žebříčku WTA. Pod jeho vedení se Rybakinová držela pět sezon v TOP 20 a zahrála si všech svých 19 finále, ve kterých získala osm trofejí.

Na novou sezonu 2025 se už bude kazašská tenistka připravovat po boku jiného Chorvata a vítěze Wimbledonu Gorana Ivaniševiče, bývalého trenéra 24násobného grandslamového vítěze Novaka Djokoviče.

BREAKING:



Elena Rybakina’s new coach will be Goran Ivanisevic.



Incredible choice.



(via @ReemAbulleil) pic.twitter.com/VsReP5qhB8