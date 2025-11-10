Rybakinová si odvezla největší šek v historii. Budeme to muset pořádně oslavit, řekla
Rybakinová předvedla na letošním Turnaji mistryň parádní jízdu a prestižní turnaj pro osm nejlepších hráček sezony, kam se kvalifikovala až jako poslední, ovládla bez jediné porážky. Získala tak po triumfu ve Wimbledonu v roce 2022 svůj druhý nejcennější titul a zároveň získala šek v hodnotě 5,235 milionů dolarů, což je největší výhra v historii ženského tenisu.
"Je to rozhodně hodně peněz, ale upřímně jsem na to vůbec nemyslela," řekla na tiskové konferenci, poté, co ve finále v Rijádu přemohla ve dvou setech světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, které oplatila nedávnou porážku z Wuhanu. Běloruska si jako poražená finalistka odvezla 2,7 milionu.
"Je to skvělé. Určitě to budeme muset s týmem a rodinou pořádně oslavit," dodala reprezentantka Kazachstánu, která si za jediný turnaj vydělala víc než za celou loňskou sezonu i rok 2022, ve které získala svůj jediný grandslam. Své kariérní prize money tak zvýšila na 24,438 milionů dolarů.
"Byl to neuvěřitelný týden. Upřímně jsem nečekala žádný výsledek. Je to prostě neuvěřitelné," dodala aktuální světová pětka, která si také pochvalovala spolupráci se svým týmem v čele s koučem Stefanem Vukovem, který dostal v únoru roční zákaz činnosti od WTA, ale v srpnu se úspěšně odvolal a mohl se vrátit do týmu.
Především kvůli této kauze se Rybakinová po vítězném finále odmítla vyfotit se šéfkou Ženské tenisové asociace Portiou Archerovou, čímž vyvolala kontroverzi. Sabalenková s Archerovou už byly pro fotografy připravené na určeném místě, ale Rybakinová stála daleko od nich. Když jí Archerová pokynula, aby se k nim přidala, Kazachstánka nabídku odmítla.
Vítězka Rybakinová se odmítla fotit se šéfkou WTA
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře