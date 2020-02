Rybakinová v Dubaji porazila Martičovou a i na čtvrtém turnaji WTA je ve finále

Jelena Rybakinová byla loni touto dobou až na konci druhé stovky žebříčku, nyní si upevňuje svou pozici v elitní dvacítce. Dvacetiletá reprezentantka Kazachstánu si své první semifinále na turnajích WTA zahrála loni v červnu a od té doby mezi nejlepší kvarteto zvládla postoupit ještě sedmkrát a letos hrála finále na všech turnajích WTA, kterých se zúčastnila.

Fantastickou formu potvrzuje moskevská rodačka v Dubaji, kde postupně vyřadila čerstvou vítězku Australian Open Sofii Keninovou, Kateřinu Siniakovou, nasazenou dvojku Karolínu Plíškovou a dnes po setech 7-6(5) 7-6(2) turnajovou osmičku Petru Martičovou.

Rybakinová znovu ukázala svou sílu v klíčových momentech. V obou setech dokázala zlikvidovat manko brejku a odvrátit setbol, v úvodní sadě dokonce na servisu soupeřky, a v obou zkrácených hrách měla jasně navrch.

Rybakinová má letos na kontě nejvíce výher (bilance 19-3) a es ze všech hráček. Zatímco v semifinálových bojích má po dnešku na hlavním okruhu úspěšnost 6-2, ve finále je její bilance negativní (2-3).

Svůj premiérový titul získala loni na antuce v Bukurešti, dále hrála finále v Nanchangu. Letos zvládla všechna čtyři semifinále - v Hobartu triumfovala a v Shenzhenu a Petrohradu prohrála až ve finále.

4️⃣-0️⃣ in semifinals this year!



Elena Rybakina defeats Martic, 7-6(5), 7-6(2) to advance to the @DDFTennis final. pic.twitter.com/7fYNd4JDBn