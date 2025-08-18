Rychlá práce Valentové. Na US Open porazila bývalou členku TOP 30 a úspěšně zahájila debut
Valentová – Barthelová 6:2, 6:4
Kdyby se přihlášky do hlavní soutěže uzavíraly nyní, tak by se Valentová dostala přímo do hlavní soutěže. V TOP 100 světového pořadí však debutovala teprve před pár týdny a musí při své premiéře na dospělém US Open absolvovat náročnou tříkolovou kvalifikaci.
Tu začala relativně hladkým vítězstvím. V úvodním dějství bývalé světové třiadvacítce Barthelové nic moc nedovolila. Česká favoritka odvrátila tři brejkboly v řadě a rychle si vypracovala luxusní vedení 3:0 se dvěma brejky. Pak už na servisu zaváhala, nicméně vedení okamžitě obnovila a pohlídala si ho.
Druhý set už byl podstatně těžší. Valentová úspěšně otočila nepříznivý stav 1:3 a pak měla tři gameboly na 5:3, jenže své šance promarnila a zkušená německá tenistka skóre srovnala. Česká teenagerka se ale nenechala rozhodit, ztracené podání si ihned vzala zpět a 82minutový zápas doservírovala.
Valentová prožívá v letošní sezoně fantastické období. V aktuálním roce už čtyřikrát triumfovala na okruhu ITF či turnajích série WTA 125k a po prvenství v Portu se probojovala do semifinále na domácím Livesport Prague Open, které je zatím jejím nejlepším výsledkem na hlavní tour.
Na dospělých grandslamech teprve sbírá zkušenosti. Debut si loňská šampionka juniorského French Open odbyla nedávno v Paříži a podívala se z kvalifikace až do druhého kola. Ve Wimbledonu naopak musela kousat nejkrutější porážku své kariéry, když nedotáhla ohromný náskok ve finále kvalifikace.
Ve své premiéře na US Open mezi ženami bude nasazená dvojka pokračovat prvním vzájemným soubojem s Ruskou Tatianou Prozorovovou.
V příštím kole jí trochu překvapivě čeká Ruska Prozorova která vyřadila favorizovanou Italku Trevisan. Doufám že se tentokrát Tereza nenechá zaskočit jako ve finále kvalifikace ve Wimbledonu ...