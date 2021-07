Sabalenková a Šwiateková smetly své soupeřky a jsou ve Wimbledonu poprvé v osmifinále

Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková jsou dvěma ze tří přeživších členek elitní desítky. Zítra bude o postup do druhého týdne usilovat ještě světová jednička Ashleigh Bartyová. V prvních dvou kolech vypadly Elina Svitolinová, Sofia Keninová, Bianca Andreescuová, Serena Williamsová (skreč) a Petra Kvitová a turnaje se vůbec nezúčastnily Naomi Ósakaová se Simonou Halepovou.

Třiadvacetiletá Sabalenková se řadí k největším favoritkám, přestože při předchozích třech startech ve Wimbledonu vyhrála jediný zápas hlavní soutěže. Nasazená dvojka měla ve středu obrovské potíže se skvěle hrající domácí divokou kartou Katie Boulterovou a musela do tří setů, dnes však nedala šanci objevu letošní sezony Marii Camile Osoriové.

Kolumbijskou teenagerku, která na hlavní okruh prorazila po senzačním triumfu na domácí antuce v Bogotě, přejela 6-0 6-3 a dovolila jí jen jednou uhájit podání.

Sabalenková postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum (US Open 2018 a Australian Open 2021). O první čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky bude bojovat s Jelenou Rybakinovou (H2H 2-0). Rybakinová si nedávno na French Open zahrála své první osmifinále a zároveň čtvrtfinále na grandslamech a mezi nejlepší šestnáctku postoupila také při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu. Dvaadvacetiletá Kazaška neztratila set ani se Shelby Rogersovou, Američanku přehrála 6-1 6-4.

The pursuit of a maiden Grand Slam singles title continues...



No. 2 seed @SabalenkaA seals an impressive 6-0, 6-3 win over Maria Camila Osorio Serrano to progress to the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/xrGxlMqa8x