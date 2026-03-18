Sabalenková hrozí bojkotem prestižní tisícovky. Nejsem si jistá, zda se tam vrátím, řekla

DNES, 15:30
Aryna Sabalenková (27) v úterý dorazila na předturnajovou tiskovou konferenci v Miami s úsměvem. Původní veselá nálada ji však v jednu chvíli zcela přešla. V jedné z odpovědí totiž reagovala na komentáře ředitele tisícovky v Dubaji Salaha Tahlaka, který světovou jedničku kritizoval za její odhlášení z turnaje a navrhoval trest v podobě ztráty bodů v žebříčku.
Aryna Sabalenková reagovala na kritiku pořadatele turnaje v Dubaji (@ Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Sabalenková je velmi pozitivní a energická osobnost, a právě teď si užívá obzvlášť šťastné období po několika velkých momentech z posledních týdnů. Nedávno totiž postupně získala: nové štěně jménem Ash, diamantový zásnubní prsten od svého snoubence Georgiose Frangulise a také svůj první titul na tisícovce v Indian Wells.

Její tón se však náhle změnil ve chvíli, kdy dostala otázku na ostrou kritiku, kterou si vysloužila od ředitele tisícovky v Dubaji Salaha Tahlaka. Ten Sabalenkové vytkl její odhlášení z turnaje.

"Bylo to pro mě nešťastným překvapením. Jejich důvody pro odstoupení byly trochu zvláštní. Šwiateková řekla, že psychicky není připravená soutěžit, zatímco Sabalenková uvedla, že má nějaká drobná zranění," komentoval a navrhoval sankci v podobě odebrání bodů z žebříčku.

Světová jednička si nebrala servítky a dokonce pohrozila bojkotem jednoho z elitních turnajů – navíc toho, který se koná ve městě, kde sama žije. "Nejsem si jistá, zda se tam chci ještě někdy vrátit," řekla na tiskové konferenci před startem turnaje v Miami. Jejímu silnému prohlášení se není co divit.

Už nyní ty nejlepší hráčky dubajskou tisícovku často vynechávaly, protože pro ně nebyla tak prestižní jako třeba ta v Indian Wells. Dalším problémem velkých podniků na Blízkém východě je hodně nabitý kalendář turnajů. Dubaj, stejně tak jako Dauhá, se hraje v únoru, což je pro hráčky, které dojdou daleko na Australian Open, stále velmi brzy.

Odhlášení největších hvězd z Dubaje vzbudilo rozruch. Ředitel turnaje požaduje vyšší trest

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
18.03.2026 16:10
Rovnou bych jí usek ruku.
Kreuz
18.03.2026 15:51
kdyz bydli v dubaji, tak se tam vratit musi.. taky by ji mohli vykopnout do minsku
evzenam
18.03.2026 15:57
Proč by ji vykonávali?
Kreuz
18.03.2026 16:04
aby si tolik nestezovala, jestli bydli v dubaji tak urcite kvuli prachum, a tomu rediteli jde taky vo prachy, normalni ze je nastvanej, tak tomu by mela rozumet, jsou ze stejnyho testa, capisce?
Kreuz
18.03.2026 16:05
jinak ale at jde celej dubaj do haje, je mi to u pr...e!
Alexandris
18.03.2026 15:37
Takže Sabalenka je "velmi pozitivní osobnost".....a to říká kdo?
