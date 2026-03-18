Sabalenková hrozí bojkotem prestižní tisícovky. Nejsem si jistá, zda se tam vrátím, řekla
Sabalenková je velmi pozitivní a energická osobnost, a právě teď si užívá obzvlášť šťastné období po několika velkých momentech z posledních týdnů. Nedávno totiž postupně získala: nové štěně jménem Ash, diamantový zásnubní prsten od svého snoubence Georgiose Frangulise a také svůj první titul na tisícovce v Indian Wells.
Její tón se však náhle změnil ve chvíli, kdy dostala otázku na ostrou kritiku, kterou si vysloužila od ředitele tisícovky v Dubaji Salaha Tahlaka. Ten Sabalenkové vytkl její odhlášení z turnaje.
"Bylo to pro mě nešťastným překvapením. Jejich důvody pro odstoupení byly trochu zvláštní. Šwiateková řekla, že psychicky není připravená soutěžit, zatímco Sabalenková uvedla, že má nějaká drobná zranění," komentoval a navrhoval sankci v podobě odebrání bodů z žebříčku.
Světová jednička si nebrala servítky a dokonce pohrozila bojkotem jednoho z elitních turnajů – navíc toho, který se koná ve městě, kde sama žije. "Nejsem si jistá, zda se tam chci ještě někdy vrátit," řekla na tiskové konferenci před startem turnaje v Miami. Jejímu silnému prohlášení se není co divit.
Už nyní ty nejlepší hráčky dubajskou tisícovku často vynechávaly, protože pro ně nebyla tak prestižní jako třeba ta v Indian Wells. Dalším problémem velkých podniků na Blízkém východě je hodně nabitý kalendář turnajů. Dubaj, stejně tak jako Dauhá, se hraje v únoru, což je pro hráčky, které dojdou daleko na Australian Open, stále velmi brzy.
Odhlášení největších hvězd z Dubaje vzbudilo rozruch. Ředitel turnaje požaduje vyšší trest
