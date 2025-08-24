Sabalenková o novém kouči Gauffové: Byla jsem zoufalá a on mi pomohl
Gauffová se trápila na podání především na nedávném Masters v Montrealu, kde si během úvodního duelu s Danielle Collinsovou připsala 23 dvojchyb, a v následujícím zápase proti Veronice Kuděrmetovové přidala dalších 14.
Katastrofální výsledky na servisu se americká hvězda rozhodla řešit okamžitě. "Bylo to velmi náhlé rozhodnutí. Gavin byl k dispozici, takže jsem cítila, že je to v tuto chvíli pro mou hru nejlepší. Matt je skvělý trenér, skvělý člověk a naše spolupráce byla úspěšná. Ale teď se dívám spíš na dlouhodobé hledisko. Gavin má zkušenosti s tímto typem problémů, a proto doufám, že mi jeho znalosti pomohou," vysvětlila Gauffová.
Že jde rodačka z Atlanty správnou cestou, potvrdila i Sabalenková, které MacMillan pomohl především během sezony 2022, ve které Běloruska napáchala 428 dvojchyb. Od zahájení spolupráce pak vyhrála tři grandslamy a dostala se na post světové jedničky.
"Jsem mu opravdu vděčná za pomoc v těžkých časech. Hodně mi pomohl s mým podáním. Byla jsem opravdu zoufalá a byla jsem připravená všechno změnit, změnit podání, abych se zlepšila a konečně se vrátila do správného rytmu," popisuje Sabalenková.
"Tyto změny u mě trvaly asi několik týdnů, než jsem si na vše zvykla a začala to praktikovat i v zápasech. Ale každý je jiný a oběma přeji jen to nejlepší a doufám, že všechno dobře dopadne," uvedla Sabalenková pro L’Equipe.
V dřívějších rozhovorech Sabalenková přiznala, že díky zásadním změnám na servisu dokázala následně vyhrávat největší turnaje včetně grandslamů.
Gauffová zatím letos udělala 320 dvojchyb. Jestli jí spolupráce s MacMillanem pomůže stejně jako Sabalenkové, ukáží následující týdny.
