Sabalenková o novém kouči Gauffové: Byla jsem zoufalá a on mi pomohl

DNES, 13:00
Světová trojka Coco Gauffová (21) před pár dny překvapila tenisový svět, když se krátce po US Open rozloučila se svým trenérem Mattem Dalym. Na jeho místo angažovala bývalého kouče Aryny Sabalenkové (27) Gavina MacMillana, který běloruské hvězdě pomohl se servisem. Právě s tímto úderem se v současnosti nejvíce trápí i Američanka. "Pomohl mi najít cestu ze zoufalé situace," říká na adresu bývalého kouče úřadující světová jednička.
Gavin MacMillan na tréninku s Coco Gauffovou (@ ČTK / AP / mpi04)

Gauffová se trápila na podání především na nedávném Masters v Montrealu, kde si během úvodního duelu s Danielle Collinsovou připsala 23 dvojchyb, a v následujícím zápase proti Veronice Kuděrmetovové přidala dalších 14.

Katastrofální výsledky na servisu se americká hvězda rozhodla řešit okamžitě. "Bylo to velmi náhlé rozhodnutí. Gavin byl k dispozici, takže jsem cítila, že je to v tuto chvíli pro mou hru nejlepší. Matt je skvělý trenér, skvělý člověk a naše spolupráce byla úspěšná. Ale teď se dívám spíš na dlouhodobé hledisko. Gavin má zkušenosti s tímto typem problémů, a proto doufám, že mi jeho znalosti pomohou," vysvětlila Gauffová.

Že jde rodačka z Atlanty správnou cestou, potvrdila i Sabalenková, které MacMillan pomohl především během sezony 2022, ve které Běloruska napáchala 428 dvojchyb. Od zahájení spolupráce pak vyhrála tři grandslamy a dostala se na post světové jedničky.

"Jsem mu opravdu vděčná za pomoc v těžkých časech. Hodně mi pomohl s mým podáním. Byla jsem opravdu zoufalá a byla jsem připravená všechno změnit, změnit podání, abych se zlepšila a konečně se vrátila do správného rytmu," popisuje Sabalenková.

"Tyto změny u mě trvaly asi několik týdnů, než jsem si na vše zvykla a začala to praktikovat i v zápasech. Ale každý je jiný a oběma přeji jen to nejlepší a doufám, že všechno dobře dopadne," uvedla Sabalenková pro L’Equipe.

V dřívějších rozhovorech Sabalenková přiznala, že díky zásadním změnám na servisu dokázala následně vyhrávat největší turnaje včetně grandslamů.

Gauffová zatím letos udělala 320 dvojchyb. Jestli jí spolupráce s MacMillanem pomůže stejně jako Sabalenkové, ukáží následující týdny.

Gauffová vysvětluje náhlou změnu trenéra: Nechtěla jsem ztrácet čas

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
PTP
24.08.2025 13:07
Až pomůže Coco, tak by si ho mohla zamluvit Terezka Valentová.
A kdyby chtěl Gavin jó vyniknout, tak by mohl pomoci Kačce S.
