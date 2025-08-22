Gauffová vysvětluje náhlou změnu trenéra: Nechtěla jsem ztrácet čas
Takto razantní změny během sezony jsou vzácné, ještě neobvyklejší je hledat technické úpravy v probíhající sezoně – a to vše těsně před grandslamem. Přesto se Gauffová rozhodla jednat. Na tradičním Media Day před startem US Open otevřeně popsala své důvody.
"Bylo to velmi náhlé rozhodnutí. Gavin byl k dispozici, takže jsem cítila, že je to v tuto chvíli pro mou hru nejlepší. Matt je skvělý trenér, skvělý člověk a naše spolupráce byla úspěšná. Ale teď se dívám spíš na dlouhodobé hledisko. Gavin má zkušenosti s tímto typem problémů, a proto doufám, že mi jeho znalosti pomohou," vysvětlila Gauffová.
Dvojnásobná grandslamová šampionka přiznala, že změnu vnímá jako risk, přesto věří, že může rychle přinést výsledky.
"Turnaj je turnaj, nikde nechci prohrávat. Ať by to byl turnaj 250, cítila bych se stejně bláznivě, že to dělám. V této fázi sezony ale nemám tolik bodů k obhajobě a myslím dlouhodobě. Doufám, že v pondělí nebo úterý, kdy nastoupím, dokážu dát vše dohromady. Pokud ne, mám zbytek sezony na to, abych na změně pracovala. Vím, že potřebuji technickou úpravu – nechci ztrácet čas tím, že budu dál dělat špatné věci."
US Open rozlosováno: Krejčíková schytala kanadskou kometu, Muchová opět vyzve Williamsovou
Američanka následně přiznala, že je do velké míry perfekcionistka. "Vždycky jsem taková byla. I když jsem vyhrála US Open, nebyla jsem spokojená se svou hrou. Chci se zlepšovat, někdy až příliš, a to bolí. Ale vím, kde se vidím v budoucnu. Vyřešení tohoto aspektu mé hry pro mě znamená všechno."
Gauffová se vyjádřila i k vyrovnanosti ženského tenisu. "Pro fanoušky je skvělé, že nikdy nevíte, kdo se dostane do semifinále nebo finále. V mužském tenise je to jasné. Carlos a Jannik jsou skvělí hráči a oni dva bojují o tituly, ale v ženském tenise je vždy šance na novou šampionku."
Rodačka z Atlanty ocenila i rostoucí prize money na turnajích. "Je skvělé, že se to stále zvyšuje. Vím, že rozdělení prize money je výsledkem dohody, kterou jsme před časem podepsali. Jsem vděčná, že jsem součástí sportu, kde ženy mají takové příležitosti. Je důležité, aby se podobná rovnováha v odměnách rozšířila i do dalších sportů. WNBA se o to teď snaží a bylo by skvělé, kdyby každá žena dostala férový podíl na příjmech."
Na závěr Gauffová přiznala, že raději prohraje po kvalitní hře, než aby vyhrála nespokojená se svým výkonem. "Pro mě je důležitý pocit z hry. Na Roland Garros byly dny, kdy jsem byla spokojená, a jiné, kdy ne. Cílem je hrát několik velkých turnajů za sebou na vysoké úrovni. Doufám, že s těmito změnami se k tomu brzy dostanu – je to jen otázka času.“
Mizerný servis a radikální krok. Gauffová před US Open vyhodila trenéra
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře