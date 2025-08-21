US Open rozlosováno: Krejčíková schytala kanadskou kometu, Muchová opět vyzve Williamsovou
Kvitová absolvuje na US Open poslední turnaj kariéry a má velmi hratelné úvodní kolo. Po únorovém comebacku sice vyhrála jen jeden z osmi zápasů, nicméně proti Francouzce Parryové by mohla mít šanci. Naopak pořádně těžké první kolo schytala Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře vyzve nasazenou kometu letošní sezony Mbokovou, která do New Yorku dorazila po šokujícím triumfu na tisícovce v Montrealu.
Bez větších problémů by měla úvodní zápas zvládnout česká jednička a nasazená jedenáctka Muchová. Čeká ji totiž po pár dnech další souboj s domácí legendou Venus Williamsovou, kterou po boku Andreje Rubljova vyřadila v úterý v soutěži smíšené čtyřhry. Favoritkou bude i Marie Bouzková proti Else Jacquemotové.
Jediná další nasazená česká tenistka Linda Nosková čeká na soupeřku z kvalifikace, stejně jako Markéta Vondroušová. Kateřina Siniaková bude čelit domácí naději Hailey Baptisteové. Nosková by mohla ve třetím kole sehrát derby s Muchovou.
Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Tereza Valentová a Dominika Šalková.
Hlavní soutěž mužské dvouhry absolvují čtyři čeští tenisté. Mezi nasazenými jsou Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč a všichni by měli zvládnout první kolo. Menšík se střetne s Nicolásem Jarrym, Lehečku čeká Borna Čorič a Macháč změří síly s Lucou Nardim. Menšík s Macháčem se mohou potkat ve třetím kole.
Naopak konec hned v prvním kole hrozí Kopřivovi. Jediný nenasazený Čech totiž schytal nejtěžší možný los pro úvodní zápas. A sice obhájce titulu, největšího favorita a světovou jedničku Sinnera.
Druhým největším favoritem je Carlos Alcaraz. Šampion ročníku 2022 se na úvod utká s domácím Reillym Opelkou a v semifinále může narazit na rekordmana a čtyřnásobného vítěze Novaka Djokoviče. Také Srb začne proti domácímu tenistovi, a to Learnerovi Tienovi.
V ženské dvouhře budou plnit roli největších favoritek světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková a bývalé šampionky Iga Šwiateková s Coco Gauffovou.
Světová jednička Sabalenková má do prvního kola Rebeku Masárovou. Suverénně by měla postoupit i Šwiateková přes Emilianu Arangovou.
Gauffová, která je ve stejné polovině pavouka jako Šwiateková, změří síly s Ajlou Tomljanovicovou. Ve čtvrtfinále může dojít na souboj mezi Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou, jež uzavírá kvarteto největších favoritek.
Zápasy českých tenistů
Muchová (11-ČR) - V. Williamsová (USA)
Nosková (21-ČR) - kvalifikantka
Kvitová (ČR) - Parryová (Fr.)
Bouzková (ČR) - Jacquemotová (Fr.)
Vondroušová (ČR) - kvalifikantka
Krejčíková (ČR) - Mboková (22-Kan.)
Siniaková (ČR) - Baptisteová (USA)
Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile)
Lehečka (20-ČR) - Čorič (Chorv.)
Macháč (21-ČR) - Nardi (It.)
Kopřiva (ČR) - Sinner (1-It.)
Možná čtvrtfinále
Sabalenková (1-) - Paoliniová (7-It.)
Pegulaová (4-USA) - M. Andrejevová (5-)
Keysová (6-USA) - Gauffová (3-USA)
Anisimovová (8-USA) - Šwiateková (2-Pol.)
Sinner (1-It.) - Draper (5-Brit.)
Zverev (3-Něm.) - De Minaur (8-Austr.)
Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA)
Shelton (6-USA) - Alcaraz (2-Šp.)
Petra Kvítí
Vítek - Sinner... Pro Víťu to může vypadat krutě, ale podle mě je to super los. Ohromný kurt, zahraje si se světovou jedničkou... Ok, mohl by si v případě snadnějšího losu třeba nahrát dobré body a pěkné peníze, ale ta forma teď nebyla dobrá (i když s Kordou se mi už docela líbil ). Takže asi lepší prohrát se Sinnerem, než třeba s Mollerem...
Pak "sekce zázračných dětí", Kuba s Jarrym v prvním kole může být pořádná bitva, ale Nico po povedeném Wimblu nemá formu... Teda, ne že by na tom Kuba byl naopak nějak dobře, ale měl by to zvládnout. Marozsan ve druhém taky není zrovna easy. No, a pak potenciální třetí kolo s Tomášem. Nardi opět není jednoduchý soupeř, ale Tomášovi věřím. A pak by si mohl zahrát s Fonsecou. Vlastně taky ok, kluk to je sice šikovný, ale hrou zatím nedosahuje výšin hypu kolem něj. Takže české třetí kolo?
Jirka má v mých očích z našich ten los nejlepší, Čorič už není ani členem první stovky, prohrál poslední čtyři zápasy, na venkovních hardech to má 1:5... Navíc už spolu hráli předloni první kolo AO a Lehy ho přejel třikrát 6:3. Druhé kolo nejspíš s Etcheverrym. S ním má Jirka sice bilanci 1:2, ale nyní by to bylo poprvé na tvrdém povrchu, kde by měl mít Jířa jasně navrch. Ve třetím Ruud, kterého jsem si z těch nasazených, které mohl dostat, přál asi nejvíc (možná ještě Méďu nebo Musettiho). To je dost hratelné. Ok, Ruud tam hrál finále, ale v aktuálním rozpoložení ho beru všema deseti (finále mixu na tom nic nemění ). V osmifinále by pak číhal Shelton... Odplata za Stuttgart a Cincy? Proč ne?
Je to zajímavý los Tak ať se hoši daří
Teoreticky je na tom nejhůř Bára Krejčíková ale jak už tady padlo Mboko vystřelila nahoru moc rychle a po neskutečným Montrealu může přijít útlum ...
Největší kliku na los měla naopak Karolína Muchová. Nevím co by se muselo stát aby s Venus prohrála ...
QF1 Sinner x Draper
QF2 Zverev x Kchachanov
QF3 Djokovic x Fritz
QF4 Shelton x Medvedev
SF1 Sinner x Zverev
SF2 Djokovic x Medvedev
F Sinner def Djokovic
Forza Jannik
Carlos padne na Danilovi
Na druhou stranu, Bára by mohla vyhrát. Mboko vyletěla v Montrealu nahoru a teď by podle zákonitostí WTA by měl přijít návrat k zemi.