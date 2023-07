Sabalenková ukončila neporazitelnost Keysové na trávě, Jabeurová vyhrála reprízu finále s Rybakinovou

Aryna Sabalenková prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry. Aktuální světová dvojka do ní vstoupila 11 výhrami v řadě a na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Titul získala také zkraje roku v Adelaide a na antukové "tisícovce" v Madridu a dále hrála finále v Indian Wells a ve Stuttgartu. Včetně středečního vítězství dosáhla na metu 40 výher, porážek má zatím jen sedm.

Po překvapivém nezdaru ve druhém kole na generálce v Berlíně si vede o poznání lépe ve Wimbledonu. Čtyři z pěti zápasů v All England Clubu zvládla bez ztráty setu a potíže měla pouze s Varvarou Gračovovou, proti níž dokonce podávala na setrvání v utkání. Po na trávě velmi nebezpečné Jekatěrině Alexandrovové si poradila i s Madison Keysovou, která letos na pažitech vyhrála všech devět předchozích duelů.

Statistiky zápasu Sabalenková - Keysová

Běloruska v úvodním dějství méně chybovala a po 39 minutách šla zaslouženě do vedení. Mnohem komplikovanější pro ni byla druhá sada, ve níž prohrávala už 2:4 0:40 a čelila třem gamebolům v řadě. Světová dvojka se ovšem zdravě naštvala, přidala na razanci a získala 12 fiftýnů v řadě. Následně využila druhý brejkbol a zápas zdárně dopodávala.

Sabalenková se už při čtvrtém grandslamovém vystoupení v řadě probojovala do semifinále a má kompletní sbírku těchto účastí na všech grandslamech. Navíc zvládla i šesté grandslamové čtvrtfinále ve dvou setech. Loňského Wimbledonu se kvůli válce na Ukrajině zúčastnit nemohla.

V semifinále podniků velké čtyřky má úspěšnost 1:4. Nezdar zaregistrovala předloni ve Wimbledonu i na US Open a ještě loni na US Open a letos v Paříži, pokaždé ve třech setech.

O druhé grandslamové finále a také premiérový posun na post světové jedničky, na kterém by vystřídala Igu Šwiatekovou, se popere s vítězkou reprízy loňského finále Ons Jabeurovou.

Druhá semifinálová dvojice vznikla už v úterý, poslední singlová česká naděje Markéta Vondroušová se ve čtvrtek utká s Elinou Svitolinovou.

Jabeurová vyhrála reprízu finále s Rybakinovou

Ons Jabeurová se v úvodních měsících sezony trápila se zraněním, na betonech posbírala jen čtyři výhry a v únoru kvůli menší operaci kolene přišla o oblíbené podniky na Blízkém východě. Do antukového jara vstoupila triumfem v Charlestonu, jenže už ve Stuttgartu ji zastavil další zdravotní problém, tentokrát lýtko.

Postup do čtvrtfinále French Open značil, že by mohla být zase zpět ve formě. Na travnatých generálkách ovšem zvládla jen jeden ze tří zápasů a do Wimbledonu nedorazila v nejlepším rozpoložení. V All England Clubu nicméně třetím rokem po sobě postoupila do čtvrtfinále, tentokrát po demolici chybující Petry Kvitové.

Statistiky zápasu Jabeurová - Rybakinová

A stále obhajuje loňský výsledek. V repríze finále posledního ročníku přetlačila po obratu obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou. Tunisanka nedokázala navzdory setbolu dopodávat úvodní dějství a nakonec jej ztratila v tie-breaku. Zaváháním se ale rozhodit nenechala, v následujících dvou setech odvrátila všech pět brejkbolů a ruské rodačce reprezentující Kazachstán povolila už jen pět her.

Jabeurová, jež vylepšila bilanci ve čtvrtfinále majorů na 3:3, bude o své třetí grandslamové finále (Wimbledon a US Open 2022) bojovat proti Aryně Sabalenkové. S Běloruskou prohrála poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:3.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.