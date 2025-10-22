Sakkariová se vyjádřila k nenávistným zprávám i tragické sezoně. Rozhodně byla pod moje očekávání
Sakkariová bývala ještě před pár lety hrozbou i pro ty nejlepší hráčky a předloni se touto dobou připravovala na Turnaj mistryň. Od té doby však Řekyně zažila obrovský výkonnostní i výsledkový propad. Letošní sezonu dokonce zakončila s negativní bilancí 25 výher a 29 porážek.
"Nebyla to jednoduchá sezona, výsledkově byla rozhodně pod moje očekávání," napsala po posledním zápase, ve kterém nestačila v prvním kole v Tokiu na Leylah Fernandezovou, proti které utrpěla debakl nedávno v Pekingu. Na úvod skončila i na dalším japonském turnaji před týdnem v Ósace.
"Není jednoduché to akceptovat, když jsem roky hrávala na té nejvyšší úrovni, ale teď rozhodně nejsem tam, kde bych chtěla," pokračovala vítězka dvou titulů na okruhu WTA a semifinalistka French Open i US Open. "Nebyla to sezona, jakou bych si představovala, ale lepší věci se blíží," doplnila a potvrdila, že zůstává i přes letošní neúspěchy stále motivovaná do dalších tenisových let.
Sakkariová mimo této krátké zprávy, kde poděkovala i svým blízkým a fanouškům, zveřejnila i několik nenávistných zpráv, které ji po každé porážce chodí. "Tyhle zprávy dostávám po každém zápase, všem hráčům chodí skoro pořád." Ve stejný den umístila podobné komentáře na svůj příběh na instagramu i další hráčka Eva Lysová z Německa.
