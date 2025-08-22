Šalková ve finále kvalifikace US Open obrat nedokonala a těsně ji unikl debut na grandslamu

US OPEN - Dominika Šalková (21) na US Open končí v závěrečném kole kvalifikace a premiérovou účast v hlavní soutěži grandslamu si nezahraje. Česká naděje třetí třísetový duel v řadě nezvládla, v závěru jí došly síly a s bývalou 38. hráčkou světa Rebeccou Marinovou (34) z Kanady prohrála po boji 3:6, 6:2, 1:6.
Dominika Šalková končí v závěrečném kole kvalifikace (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Šalková – Marinová 3:6, 6:2, 1:6

Na Šalkové bylo v závěrečném kole kvalifikace znát, že je poznamenaná předchozími dvěma třísetovými bitvami. Proti Marinové od začátku úvodní sady tahala za kratší konec, uhrála pouze dva body po druhém podání a proměnila pouze jediný ze šesti brejkbolů.

Ve druhém setu se však situace otočila. Češka dvakrát získala servis soupeřky, na podání ani jednou nezaváhala a dostala se do vedení 5:1. O dvě hry později sadu ukončila a srovnala na 1:1. Pomohla si především vysokou úspěšností prvního podání, po kterém získala 80 % bodů.

Rozhodující sada se však Šalkové nepovedla. Došly jí všechny síly a třetí třísetový duel v řadě vyhrát nezvládla. Proti zkušené Kanaďance se zmohla na jediný game. Valentovou tak nenapodobí a v hlavní části US Open bude sedm Češek.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šalková tak nenavázala na předchozí dvě výhry a jediný set ji chyběl k premiérové účasti v hlavní soutěži grandslamového turnaje. Takový pocit zažila už loni na Australian Open, kdy ve finále kvalifikace proti domácí Storm Hunterové dokonce získala první set, zápas však přesto ztratila.

I přesto, že v New Yorku nepostoupila do hlavní soutěže, odehrála zde svou nejúspěšnější letošní kvalifikaci grandslamu. Na Australian Open i v Paříži skončila v obou případech hned na úvodní soupeřce.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Dobry-den
22.08.2025 23:26
Kvalda tedy končí pro Čechy neúspěchem, počítal jsem s postupem Terezy a Sáry, ale ta druhá bohužel úplně vyhořela.

Tereza uspěla, Dominika je rapl, ale dejme tomu, že obstála, a Darja na favoritku taky neměla...
Naopak zcela selhali a s níže postavenými soupeři rupli Svrčina, Bejlek, Fruhvirtová a Palicová, takže celkově ostuda.

Snad to podobným fiaskem neskončí i v hlavní soutěži, kde mají naši neobvykle hratelný los.
Kandinsky1
22.08.2025 23:14
Njn, to se dalo čekat, že se na ni včerejší maraton a zraněni podepíše
paddy
22.08.2025 23:10
to bude tím, že se před zápasem nedala ŠÁLEK dobré brazilské kávy smile
paddy
22.08.2025 23:13
no nic, ŠALINA jede domů smile
