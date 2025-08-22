Šalková ve finále kvalifikace US Open obrat nedokonala a těsně ji unikl debut na grandslamu
Šalková – Marinová 3:6, 6:2, 1:6
Na Šalkové bylo v závěrečném kole kvalifikace znát, že je poznamenaná předchozími dvěma třísetovými bitvami. Proti Marinové od začátku úvodní sady tahala za kratší konec, uhrála pouze dva body po druhém podání a proměnila pouze jediný ze šesti brejkbolů.
Ve druhém setu se však situace otočila. Češka dvakrát získala servis soupeřky, na podání ani jednou nezaváhala a dostala se do vedení 5:1. O dvě hry později sadu ukončila a srovnala na 1:1. Pomohla si především vysokou úspěšností prvního podání, po kterém získala 80 % bodů.
Rozhodující sada se však Šalkové nepovedla. Došly jí všechny síly a třetí třísetový duel v řadě vyhrát nezvládla. Proti zkušené Kanaďance se zmohla na jediný game. Valentovou tak nenapodobí a v hlavní části US Open bude sedm Češek.
Šalková tak nenavázala na předchozí dvě výhry a jediný set ji chyběl k premiérové účasti v hlavní soutěži grandslamového turnaje. Takový pocit zažila už loni na Australian Open, kdy ve finále kvalifikace proti domácí Storm Hunterové dokonce získala první set, zápas však přesto ztratila.
I přesto, že v New Yorku nepostoupila do hlavní soutěže, odehrála zde svou nejúspěšnější letošní kvalifikaci grandslamu. Na Australian Open i v Paříži skončila v obou případech hned na úvodní soupeřce.
Výsledky kvalifikace žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Tereza uspěla, Dominika je rapl, ale dejme tomu, že obstála, a Darja na favoritku taky neměla...
Naopak zcela selhali a s níže postavenými soupeři rupli Svrčina, Bejlek, Fruhvirtová a Palicová, takže celkově ostuda.
Snad to podobným fiaskem neskončí i v hlavní soutěži, kde mají naši neobvykle hratelný los.