Šéf Wimbledonu: Můžeme doufat. Ale konec sezony není nereálný

Naposledy se tenisové turnaje konaly na začátku března. Pak byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena a postupně se rozhodlo o tom, že dříve než 13. července se hrát nebude.



Odloženo bylo French Open, Wimbledon byl poprvé od druhé světové války zrušen. A nyní se s nadějí čeká, jak se bude situace ve světě vyvíjet a zda se tenisté budou moct v létě po čtyřech měsících bez tenisu vrátit do turnajového kolotoče.



Nejbližšími nezrušenými akcemi zůstává pár antukových turnajů v Evropě a především US Open Series. Tedy série turnajů na 'amerických betonech' zakončená newyorským grandslamem.



Jenže situace kolem nemoci COVID-19 se zatím nedaří dostat pod kontrolu. A vzhledem k tomu, že právě ve Spojených státech amerických mají nyní nejvyšší počet pozitivně otestovaných pacientů, se čím častěji začíná mluvit o úplném konci sezony 2020.



"Optimista ve mě - a že často optimistický nejsem - stále doufá, že turnaje na amerických betonech se budou konat podle plánu," prohlásil dlouholetý výkonný ředitel All England Clubu Richard Lewis, který ve středu informoval o zrušení grandslamu na londýnské trávě.



"Na jednu stranu doufám, že se vše brzy ustálí a ty velké turnaje v Montrealu, Torontu a Cincinnati budou přípravou na US Open. Jenže všichni teď víme, že je to dost nepravděpodobné," připustil Lewis, jenž má v červenci ze své funkce odstoupit.



"Nemyslím si, že je nereálné říct, že letos už budeme bez tenisu. Ale stále doufáme, že se US Open a Roland Garros konat budou," dodal Lewis s nadějí.



Diaz věří: Tenis uvidíme. Jen nevíme, zda s fanoušky v hledišti

Víru, že se letos budou tenisové turnaje konat alespoň v poslední čtvrtině sezony, má prezident španělského tenisového svazu Miguel Diaz.



"Myslím, že v poslední čtvrtině sezony tenis znovu uvidíme. Jen nevíme, jestli to bude s fanoušky v publiku, nebo bez nich. Ale myslím, že náš sport se letos ještě vrátí na kurty," prohlásil Diaz.



"Museli jsme zrušit desítky turnajů na všech profesionálních úrovních, které byly v kalendáři. Je logické, že byl zrušen i Wimbledon. Tenis se stal druhořadým. Teď se musíme postarat hlavně o léčbu," dodal.



Pokud se situace zlepší, jsou vedení ATP a WTA připraveni upravit kalendář a přeplánovat turnaje až do prosince.