Senzace i u žen! Světová šestka na French Open padla s domácí outsiderkou
Parryová – Anisimovová 6:3, 4:6, 7:6
Pro Anisimovovou to byl první a zřejmě i poslední letošní turnaj na antuce. Na French Open se vracela po zranění zápěstí, nicméně nic ze své skvělé formy evidentně neztratila a po cestě do třetího kola prohrála pouhé čtyři gamy. Američanka snadno vyřídila domácí Tiantsou Sarah Rakotomangaovou Rajaonahovou i Rakušanku Julii Grabherovou (skreč).
Proti další domácí naději a až 92. hráčce pořadí Parryové však překvapivě neuspěla. Anisimovová nasekala 56 nevynucených chyb, trefila 32 vítězných úderů a nepomohla jí ani likvidace manka setu. Po téměř třech hodinách nakonec musel rozhodnout super tie-break do 10 bodů za stavu 6:6 ve třetí sadě. A ten byl kompletně v režii francouzské outsiderky (10:3).
Anisimovová tak zapsala svůj nejhorší grandslamový výsledek od loňského Australian Open. Na posledních čtyřech majorech se totiž podívala vždy do druhého týdne a loni byla ve finále Wimbledonu a US Open.
Parryová naopak slaví své nové grandslamové maximum a poprvé bude hrát druhý týden jednoho z podniků velké čtyřky. Zároveň proti Anisimovové zaznamenala svůj druhý kariérní skalp TOP 10 a první po sérii sedmi porážek. Znovu na něj dosáhla na French Open, kde v roce 2022 vyřadila v prvním kole obhájkyni titulu Barboru Krejčíkovou.
V osmifinále ženské dvouhry na letošním French Open je jedinou domácí tenistkou a její jízda rozhodně ještě končit nemusí. V dalším zápase vyzve kvalifikantku Maju Chwaliňskou a rovněž pro polskou senzaci to bude obrovská příležitost na životní čtvrtfinále.
