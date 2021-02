Senzace! Muchová po obratu vyřadila světovou jedničku Bartyovou a poprvé si zahraje semifinále grandslamu!

Karolíně Muchové se na začátku roku na paty lepila smůla. V Abú Zabí kvůli kontaktu s nakaženou osobou musela do izolace a nenastoupila k utkání druhého kola a na generálce v Melbourne kvůli problémům s břišním svalem odstoupila před čtvrtfinále. Svou letošní neporazitelnost zatím naprosto senzačně protahuje na letošním Australian Open.

Nasazená pětadvacítka by mohla dostat nálepku "mistryně obratů". Do čtvrtfinále sice prošla bez ztráty jediného setu, ovšem ve třetím kole prohrávala s Karolínou Plíškovou už 0-5 ve druhé sadě a v osmifinále ztratila úvodní čtyři gamy s Elise Mertensovou.

Dnes i přes zdravotní potíže přišlo to nejlepší, rodačka z Olomouce si po obratu vyšlápla na jednu z největších favoritek a světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, které vrátila tři roky starou porážku ze třetího kola US Open.

Muchová v úvodním dějství uhrála jen 11 bodů, spáchala 13 nevynucených chyb, zaznamenala jediný vítězný úder a po 24 minutách hry věděla, že pokud chce postoupit do dalšího kola, bude muset utkání otočit.

Dobře nevstoupila ani do druhé sady a další sérií chyb poslala Bartyovou do vedení brejku, pak si ještě udržela servis a nechala se v útrobách stadionu ošetřovat. Muchová na začátku druhého setu pomaleji servírovala, prohmatávala si krk, ale důvodem k ošetření byla nevolnost.

"Točila se mi hlava, měla jsem pocit, že jsem ztracená. Změřili mi tlak, trošku mě zchladili ledem a pomohlo mi to," popsala Češka po utkání v rozhovoru na kurtu s Jimem Courierem, co se s ní dělo.

Bartyová po několikaminutové pauze úplně ztratila rytmus, začala hodně chybovat, Muchová naopak přestala a po pauze získala pět ze šesti následujících gamů. "Snažila jsem se hrát rychleji a chodit k síti, což bylo v závěru klíčové," konstatovala.

Nejlepší kvalitu, minimálně ze strany Muchové, mělo rozhodující dějství. Češka ho začala brejkem, poté odvrátila dvě brejkbolové hrozby a za stavu 5-2 měla dva brejky v zádech a dvě možnosti zápas dopodávat. Využila hned tu první, když po třech odvrácených brejkbolech esem proměnila svůj první mečbol. "Bylo to náročné ukončit, ale snažila jsem se na to nemyslet, jen na každý míč a jsem šťastná, že jsem to dokázala," řekla.

Předloňská šampionka French Open Bartyová zaznamenala svou první porážku od loňského února. Vedoucí žena světového hodnocení loni kvůli obavám z nákazy koronavirem po restartu sezony už nehrála, do akce se po 11měsíční pauze vrátila letos v Melbourne a hned na generálce triumfovala.

Čtyřiadvacetiletou Muchovou, jež vyhrála i svůj osmý letošní duel, tak zítra čeká premiérové grandslamové semifinále. Ve čtvrtfinále největších podniků účinkovala podruhé, předloni ve Wimbledonu v něm nestačila na Elinu Svitolinovou.

O postup do svého největšího a celkově třetího finále na hlavním okruhu bude bojovat s lepší z amerického derby mezi Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou. "Pokusím se co nejlépe zregenerovat a těším se na další zápas," řekla Muchová.

Vítězka se stane zbrusu novou grandslamovou finalistkou a o titul se utká s Naomi Ósakaovou, nebo Serenou Williamsovou, které slavily postup včera.