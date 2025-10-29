Senzace ze Šanghaje dál září. Vacherot opět zdolal Rinderknecha a čeká ho pikantní souboj
Podruhé během sedmnácti dnů se tenisoví fanoušci dočkali pikantního rodinného souboje mezi Rinderknechem a Vacherotem. V prvním vzájemném duelu se oba borci střetli ve finále Masters v Šanghaji, ve kterém své senzační tažení dovedl po třísetové bitvě k vítězství monacký tenista.
A ještě větší drama nabídl druhý vzájemný duel v Paříži. Do úvodního setu vstoupil lépe Vacherot, který svému bratranci vzal hned jeho úvodní servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a stejně rychle, jak si náskok vypracoval, tak o něj přišel.
Šanghajský šampion řešil další nepříjemný moment za stavu 4:4, s dvěma brejkboly svého soupeře si ale poradil. Vyrovnaná sada tak dospěla do mimořádně dramatického tie-breaku. V něm měl dlouho navrch Vacherot, první setbol si ale vypracoval Francouz, za stavu 6:5 však úspěšný nebyl.
V nevídané přetahované byl jeden míč od vítězství v setu Vacherot, ani jeden ze dvou setbolů však nevyužil. Svůj třetí naopak proměnil Francouz, zkrácenou hru získal poměrem 11:9 a po hodině a šestnácti minutách dlouhém setu šel do vedení.
I do druhého dějství vstoupil lépe mladší z obou tenistů. Ve třetí hře vzal přemožitel Jiřího Lehečky z prvního kola svému soupeři podruhé v zápase servis a tentokrát už nabídnutou příležitost nepustil. Naopak za stavu 5:3 znovu uspěl na returnu, sadu získal 6:3 a po téměř dvou hodinách boje směřoval zápas do rozhodující sady.
A i ta nabídla pořádné drama. Byl to znovu Vacherot, kdo jako první uspěl na příjmu a vedl 3:1. Rinderknech ale okamžitě reagoval, i on vzal svému soupeři podání, a bylo vyrovnáno.
Klíčový moment utkání tak přišel za stavu 5:4 pro Vacherota, kdy Rinderknech nedokázal v klíčový moment udržet nervy, podruhé v setu si prohrál podání a po třech hodinách boje šel znovu gratulovat svému bratranci k postupu.
Vacherot, který po triumfu v Šanghaji vylétl z 204. pozice na 39. místo, tak s jistotou znovu vylepší své maximum. V live žebříčku mu nyní patří už 35. příčka.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
..takovy ty vousy ala bezďák a mastny dlouhy vlasy