Senzace ze Šanghaje dál září. Vacherot opět zdolal Rinderknecha a čeká ho pikantní souboj

DNES, 14:21
ATP PAŘÍŽ - Senzační vítěz turnaje v Šanghaji Valentin Vacherot (26) porazil ve druhém kole Masters v Paříži svého bratrance Arthura Rinderknecha (30) po třech hodinách boje 6:7, 6:3, 6:4 a zajistil si postup do osmifinále. V něm se monacký tenista střetne s přemožitelem světové jedničky Carlose Alcaraze (22), Britem Cameronem Norriem (30).
Valentin Vacherot je v Paříži ve třetím kole (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Podruhé během sedmnácti dnů se tenisoví fanoušci dočkali pikantního rodinného souboje mezi Rinderknechem a Vacherotem. V prvním vzájemném duelu se oba borci střetli ve finále Masters v Šanghaji, ve kterém své senzační tažení dovedl po třísetové bitvě k vítězství monacký tenista.

A ještě větší drama nabídl druhý vzájemný duel v Paříži. Do úvodního setu vstoupil lépe Vacherot, který svému bratranci vzal hned jeho úvodní servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a stejně rychle, jak si náskok vypracoval, tak o něj přišel.

Šanghajský šampion řešil další nepříjemný moment za stavu 4:4, s dvěma brejkboly svého soupeře si ale poradil. Vyrovnaná sada tak dospěla do mimořádně dramatického tie-breaku. V něm měl dlouho navrch Vacherot, první setbol si ale vypracoval Francouz, za stavu 6:5 však úspěšný nebyl.

V nevídané přetahované byl jeden míč od vítězství v setu Vacherot, ani jeden ze dvou setbolů však nevyužil. Svůj třetí naopak proměnil Francouz, zkrácenou hru získal poměrem 11:9 a po hodině a šestnácti minutách dlouhém setu šel do vedení.

I do druhého dějství vstoupil lépe mladší z obou tenistů. Ve třetí hře vzal přemožitel Jiřího Lehečky z prvního kola svému soupeři podruhé v zápase servis a tentokrát už nabídnutou příležitost nepustil. Naopak za stavu 5:3 znovu uspěl na returnu, sadu získal 6:3 a po téměř dvou hodinách boje směřoval zápas do rozhodující sady.

A i ta nabídla pořádné drama. Byl to znovu Vacherot, kdo jako první uspěl na příjmu a vedl 3:1. Rinderknech ale okamžitě reagoval, i on vzal svému soupeři podání, a bylo vyrovnáno.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Klíčový moment utkání tak přišel za stavu 5:4 pro Vacherota, kdy Rinderknech nedokázal v klíčový moment udržet nervy, podruhé v setu si prohrál podání a po třech hodinách boje šel znovu gratulovat svému bratranci k postupu.

Vacherot, který po triumfu v Šanghaji vylétl z 204. pozice na 39. místo, tak s jistotou znovu vylepší své maximum. V live žebříčku mu nyní patří už 35. příčka.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Pe3k
29.10.2025 17:40
FAA má dost dobrý los.
Reagovat
Alika1
29.10.2025 17:37
Podle fotek si ho vždycky pletu s Macháčem. Párkrát mě to zmátlo. Jakto, že Macháč hraje, když už vypadl.
Reagovat
com
29.10.2025 17:48
ale jo, z dalky to trosku vypada jako Kratkotrenyrkar

..takovy ty vousy ala bezďák a mastny dlouhy vlasy
Reagovat
aligo
29.10.2025 17:56
Já teda na úvodní fotce vidím Murrayho
Reagovat
PTP
29.10.2025 15:13
Tentokrát to bylo nějak bez úsměvů
Reagovat
Georgino
29.10.2025 16:32
Třeba trochu bratránek počítal, že by bylo rodinně hezké jo nechat dorovnat.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.10.2025 15:12
Monstrum Valentýn! Kdo jiný ho měl teď porazit než bratránek? Prohrál mi 20 Kč a kurz 3,8 na 2:1! Za trest neprosázím svou výplatu v žádném monackém kasínu!!!
Reagovat
Georgino
29.10.2025 16:35
Já ti tu dvacku pošlu, když slíbíš, že nebudeš nazývat Valentina monstrem
Reagovat
com
29.10.2025 16:54
ja bych chtel taky 20 tacu
Reagovat
Alika1
29.10.2025 17:38
Reagovat
Kandinsky1
29.10.2025 15:04
Pikantní souboj by byl s Bublikem.
Reagovat
aligo
29.10.2025 15:05
Přesně to mě napadlo
Reagovat
com
29.10.2025 15:06
taky si myslim, ze to zas tak pikantni nebude.. Pikantni to bylo dneska s bratrankem Predpokladam, ze Pavlik ma ale namysli, ze si zahraje s premozitelem svetove jednicky
Reagovat
com
29.10.2025 15:07
patri pod aliga
Reagovat
aligo
29.10.2025 15:13
No jo no, další senzacechtivý nadpis
Reagovat
aligo
29.10.2025 15:02
Jaký pikantní souboj ho čeká?
Reagovat
com
29.10.2025 15:00
smile to bude dalsi titul smile
Reagovat
HAJ
29.10.2025 15:01
Jsem zvědavý, je na vysoké vlně.
Reagovat
com
29.10.2025 15:06
a pak bych ocekaval vomluvu od Bublika
Reagovat
Georgino
29.10.2025 16:30
Omluvy nejsou standardní výbavou Rusů.
Reagovat

