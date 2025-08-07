Shelton při bizarní situaci daroval dvakrát servis soupeři. Jsou Vánoce, zasmál se momentu
Ben Shelton prohrál úvodní sadu v tie-breaku a ve druhém dějství byl stav vyrovnaný 2:2 a 15:15 při servisu Karena Chačanova. V tu chvíli ruský tenista trefil servis do pásky, která míček poslala téměř dva metry za podávací čáru. Elektronický systém však nic nehlásil. Oba hráči nevěděli, co se v tu chvíli stane.
Rozhodčí v konverzaci se Sheltonem potvrdil, že pokud je míček takto daleko, systém nic nehlásí. Američan se následně rozhodl darovat soupeři první servis, jelikož byl kvůli debatě s rozhodčím na delší dobu přerušený. "Promiň, že jsem si stěžoval. Můžeš si vzít znovu první servis," vzkázal Rusovi. Situace se však ještě zkomplikovala.
Chačanov minul první servis znovu, tentokrát jen o kousek. Elektronický systém však viditelnou minelu znovu nehlásil, a to Američana naštvalo. Rozhodčí následně musel počkat, až mu dají vědět, že byl míček opravdu vedle. Systém totiž nefungoval. Následovala další hádka se Sheltonem, který se zastal svého protivníka.
"Nemůžete chtít, aby po 10 minutách pauzy hrál druhé podání," říkal Američan rozhodčímu. Ten mu odvětil, že z technických důvodů se na potvrzení čekat muselo. Navrhl však, že Shelton může Chačanovovi darovat další servis.
A čtvrtý nasazený hráč turnaje to bez váhání udělal. "Jasně, ať si dá další první servis, proč ne. Jsou Vánoce," povznesl se nad celou bizarní situací. Shelton později druhý set i celý zápas vyhrál a poprvé triumfoval na prestižním podniku Masters.
Shelton slaví premiérovou trofej na Masters. Ve finále v Torontu udolal Chačanova
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře