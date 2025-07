Šílenost ve Washingtonu! Moutet v nesnesitelném horku sotva chodil, Medveděv po prohře zuřil

07:40

Raducanuová zabojuje o teprve druhé finále

Emma Raducanuová po cestě do svého prvního semifinále od loňského června neztratila jediný set. Po Martě Kosťukové a Naomi Ósakaové porazila ve Washingtonu také Mariu Sakkariovou, s níž vyhrála i čtvrtý souboj. Další bývalou členku TOP 10 přehrála 6:4, 7:5 a počtvrté v kariéře prošla do semifinále na hlavní tour. Šampionka US Open 2021 bude bojovat o teprve druhé finále. Více informací najdete v článku.