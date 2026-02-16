Siniaková drží neporazitelnost a pokračuje v obhajobě titulu. S Hunterovou zvládly šílený zápas
Perezová/Schuursová – Hunterová/Siniaková 5:7, 5:7
Siniaková s Hunterovou na tisícovce v Dubaji začaly velmi suverénně, když v prvním kole ztratily pouhých pět her. V osmifinále se jim však start zápasu proti nebezpečné dvojici Perezové a Schuursové vůbec nepovedl a rychle prohrávaly 1:4. V tu chvíli však zlepšily svůj výkon a začaly průběh otáčet. Získaly šest z následujících sedmi her a vyrovnané úvodní dějství získaly za 50 minut poměrem 7:5.
Ideálně nevstoupily ani do druhého setu, ve kterém si světová dvojka v deblu prohrála podání a dvojice ztratila úvodní tři hry. Česko-australskému páru se však povedlo znovu vrátit do hry. V páté hře Siniaková skvělým returnem napálila Schuursovou na síti a snížila na 2:3. Znovu už na servisu nezaváhala a srovnala.
Po sedmém gamu se favoritky mohly ujmout vedení, nevyužily však tři brejkboly v řadě. Sada opět dospěla do koncovky, ve které byly znovu lepší Siniaková s Hunterovou. V jedenácté hře získaly velmi důležitý brejk, který následně potvrdily. Po hodině a tři čtvrtě a šíleném průběhu tak postoupily do čtvrtfinále. Na své soupeřky ještě čekají, ale s největší pravděpodobností vyzvou turnajové jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou.
Siniaková hraje letos čtyřhru na čtvrtém turnaji a i tentokrát má po svém boku jinou parťačku. V Adelaide triumfovala se Shuai Zhang, na Australian Open neobhájila titul s Taylor Townsendovou a v Dauhá se představila po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Hunterovou loni vyhrála tisícovku ve Wuhanu a před dvěma lety spolu ovládly právě Dubaj, kde Češka neprohrála už devět duelů v řadě.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji
