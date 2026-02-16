Siniaková drží neporazitelnost a pokračuje v obhajobě titulu. S Hunterovou zvládly šílený zápas

Kateřina Siniaková (29) na prestižní tisícovce v Dubaji pokračuje v obhajobě loňského titulu a prodloužila zdejší vítěznou šňůru na devět utkání. Češka tento týden tvoří pár s Australankou Storm Hunterovou a společně zvládly už druhý duel bez ztráty setu. Proti Ellen Perezové a Demi Schuursové ale musely v obou sadách otáčet nepříznivý vývoj, aby nakonec zvítězily 7:5, 7:5. Ve čtvrtfinále mohou vyzvat nasazené jedničky.
Kateřina Siniaková se Storm Hunterovou v Dubaji postoupily do čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Perezová/Schuursová – Hunterová/Siniaková 5:7, 5:7

Siniaková s Hunterovou na tisícovce v Dubaji začaly velmi suverénně, když v prvním kole ztratily pouhých pět her. V osmifinále se jim však start zápasu proti nebezpečné dvojici Perezové a Schuursové vůbec nepovedl a rychle prohrávaly 1:4. V tu chvíli však zlepšily svůj výkon a začaly průběh otáčet. Získaly šest z následujících sedmi her a vyrovnané úvodní dějství získaly za 50 minut poměrem 7:5.

Ideálně nevstoupily ani do druhého setu, ve kterém si světová dvojka v deblu prohrála podání a dvojice ztratila úvodní tři hry. Česko-australskému páru se však povedlo znovu vrátit do hry. V páté hře Siniaková skvělým returnem napálila Schuursovou na síti a snížila na 2:3. Znovu už na servisu nezaváhala a srovnala.

Po sedmém gamu se favoritky mohly ujmout vedení, nevyužily však tři brejkboly v řadě. Sada opět dospěla do koncovky, ve které byly znovu lepší Siniaková s Hunterovou. V jedenácté hře získaly velmi důležitý brejk, který následně potvrdily. Po hodině a tři čtvrtě a šíleném průběhu tak postoupily do čtvrtfinále. Na své soupeřky ještě čekají, ale s největší pravděpodobností vyzvou turnajové jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou.

Siniaková hraje letos čtyřhru na čtvrtém turnaji a i tentokrát má po svém boku jinou parťačku. V Adelaide triumfovala se Shuai Zhang, na Australian Open neobhájila titul s Taylor Townsendovou a v Dauhá se představila po boku krajanky Barbory Krejčíkové. S Hunterovou loni vyhrála tisícovku ve Wuhanu a před dvěma lety spolu ovládly právě Dubaj, kde Češka neprohrála už devět duelů v řadě.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
