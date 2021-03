Siniaková i Kristýna Plíšková v Miami skončily v prvním kole, Martincová si možná zajistila Top 100

Čtyřiadvacetiletá Kateřina Siniaková vstoupila do zápasu s hráčkou ze čtvrté stovky žebříčku lépe a rychle vedla 3-0. Ana Konjuhová, jež v Miami startuje na divokou kartu, ale dokázala stejně rychle vyrovnat a tie-break získala 7-3. Siniaková, které v žebříčku WTA patří 70. místo, lépe začala i druhý set a vedla už 5-2, pak ale prohrála pět gamů v řadě.

Při svém šestém startu v hlavní soutěži v Miami Siniaková popáté ztroskotala hned v úvodním kole. Do druhého prošla jen v posledním odehraném ročníku v roce 2019. Letos prohrála šest z osmi zápasů, na čtvrtém z pěti turnajů skončila v prvním kole.

Třiadvacetiletá Chorvatka Konjuhová, jež byla už 20. hráčkou světa, ale v posledních letech laborovala se zraněním zápěstí, si připsala první výhru v hlavní soutěži turnaje WTA od prosince 2017. Nyní se může chystat na souboj s domácí Madison Keysovou.

First WTA main draw win since 2018 Brisbane for @anakonjuh as the wildcard progresses to the second round! #MiamiOpen pic.twitter.com/AqIOpF2pDA