Siniaková je opět světovou jedničkou, s Townsendovou si zahrají v Madridu semifinále

DNES, 16:50
WTA MADRID - Kateřina Siniaková se znovu vrací na místo světové deblové jedničky, kde vystřídá Belgičanku Elise Mertensovou. Rozhodla o tom čtvrtfinálová výhra na Masters v Madridu, když po boku Taylor Townsendové porazily norsko-americký pár Ulrikke Eikeriovou, Quinn Gleasonovou po setech 7:6, 6:1.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si zahrají v Madridu o finále (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Eikeriová/Gleasonová - Siniaková/Townsendová 6:7, 1:6

Siniaková s Townsendovou se na postup do čtvrtfinále madridského podniku hodně nadřely a ani třetí duel pro ně nezačal nijak přesvědčivě. Jako první o servis totiž přišla ve třetí hře česká tenistka a favoritky musely dotahovat. To se povedlo hned vzápětí, své podání si neobhájila ani Eikeriová a bylo vyrovnáno – 2:2.

Následující game ale hrubě nevyšel Townsendové, která zahodila několik jednoduchých volejů, a norsko-americký pár šel znovu do vedení. Favoritky držela především Siniaková, která přesnou hrou na síti získávala důležité body. Za stavu 3:4 znovu při podání Norky uspěly na příjmu a srovnaly krok.

Townsendová naopak pokračovala ve svém trápení, kazila jednoduché údery, přesto si s problémy dokázala udržet servis a poslala dvojnásobné grandslamové šampionky do vedení 5:4. Za stavu 5:5 to ale byla rodačka z Hradce Králové, kdo přišel o podání. Soupeřky ale set dopodávat nedokázaly a o výsledku první sady musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl navrch česko-americký pár, vyhrál ji 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.

Ve druhém setu už Siniaková s Townsendovou žádné problémy nepřipustily. Prorazily hned úvodní podání soupeřek, a když se jim to samé povedlo v páté hře a dostaly se do vedení 4:1, bylo o výsledku zápasu prakticky rozhodnuto. Ve zbytku zápasu už favoritky žádné problémy nepřipustily a po výsledku 7:6, 6:1 se mohly radovat z třináctého vítězství v řadě a postupu do semifinále madridského Masters.

V boji o finále se Siniaková s Townsendovou utkají s vítězkami duelu mezi tchajwansko-americkým párem Su-Wei Hsieh, Sofií Keninovou a srbsko-francouzskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Kristina Mladenovicová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
com
28.04.2026 17:01
Kačenka skvěle smile Chtělo by to třešničku na dortu - titul smilesmile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

