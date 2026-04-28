Siniaková je opět světovou jedničkou, s Townsendovou si zahrají v Madridu semifinále
Eikeriová/Gleasonová - Siniaková/Townsendová 6:7, 1:6
Siniaková s Townsendovou se na postup do čtvrtfinále madridského podniku hodně nadřely a ani třetí duel pro ně nezačal nijak přesvědčivě. Jako první o servis totiž přišla ve třetí hře česká tenistka a favoritky musely dotahovat. To se povedlo hned vzápětí, své podání si neobhájila ani Eikeriová a bylo vyrovnáno – 2:2.
Následující game ale hrubě nevyšel Townsendové, která zahodila několik jednoduchých volejů, a norsko-americký pár šel znovu do vedení. Favoritky držela především Siniaková, která přesnou hrou na síti získávala důležité body. Za stavu 3:4 znovu při podání Norky uspěly na příjmu a srovnaly krok.
Townsendová naopak pokračovala ve svém trápení, kazila jednoduché údery, přesto si s problémy dokázala udržet servis a poslala dvojnásobné grandslamové šampionky do vedení 5:4. Za stavu 5:5 to ale byla rodačka z Hradce Králové, kdo přišel o podání. Soupeřky ale set dopodávat nedokázaly a o výsledku první sady musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl navrch česko-americký pár, vyhrál ji 7:4 a šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém setu už Siniaková s Townsendovou žádné problémy nepřipustily. Prorazily hned úvodní podání soupeřek, a když se jim to samé povedlo v páté hře a dostaly se do vedení 4:1, bylo o výsledku zápasu prakticky rozhodnuto. Ve zbytku zápasu už favoritky žádné problémy nepřipustily a po výsledku 7:6, 6:1 se mohly radovat z třináctého vítězství v řadě a postupu do semifinále madridského Masters.
V boji o finále se Siniaková s Townsendovou utkají s vítězkami duelu mezi tchajwansko-americkým párem Su-Wei Hsieh, Sofií Keninovou a srbsko-francouzskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Kristina Mladenovicová.
Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
