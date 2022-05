Siniaková je vděčná, že po zranění stihla oblíbené Roland Garros

"Jsem hrozně nadšená. Upřímně jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne, a cíl byl prostě dohrát aspoň zápas. Jsem moc ráda, že to dopadlo takhle, že jsem i vyhrála, a musím říct, že jsem se cítila i dobře na kurtu," řekla Siniaková novinářům po výhře 6-4 7-6. "Nečekala jsem, že se mi to takhle povede, že to stihnu, takže jsem za to moc vděčná," oddechla si Siniaková.

Světová deblová jednička měla zdravotní problémy od března, kdy v Miami nedohrála třetí kolo dvouhry. Při návratu v květnu v Madridu skrečovala duel druhého kola. "Bylo to svalový. V Miami to bylo něco jinýho, ale pořád se to pohybovalo kolem žeber. Břicho a žebra," popsala Siniakové trable, ale nechtěla zranění rozebírat. "Potřebovala jsem pauzu."

Přiznala, že to s jejím startem na French Open nevypadalo dobře. Až v posledním týdnu před turnajem ji při hře nic nebolelo. "Takže jsem do toho šla, že hrát určitě budu a cíl bude dohrát zápas. To se povedlo a vítězně. Teď uvidím, co tělo řekne dál," pronesla Siniaková.

Start na grandslamu byl pro 56. hráčku dvouhry velkou motivací. "Nechtěla jsem přijít o grandslamy a jsem moc ráda, že se to takhle sešlo. Nevěřila bych tomu," zopakovala. Překonat komplikace jí pomohla i touha startovat právě v Paříži, kde má nejlepší grandslamové výsledky. "Je to možný, protože to tady je skvělý. Moc ráda tady hraju a myslím, že mi to i sedí."

Ve dvouhře si zde zahrála osmifinále v roce 2019, což je její grandslamové maximu, a čtyři roky po sobě došla minimálně do 3. kola. Ve čtyřhře jsou spolu s Barborou Krejčíkovou juniorskými šampionkami a mezi ženami ovládly čtyřhru už dvakrát, v roce 2018 a loni.

Jejich start ve čtyřhře byl letos hodně nejistý. Obě se totiž vracejí do hry po zranění. Před turnajem spolu byly v kontaktu. "Navzájem jsem si dávaly informace, jak jsme na tom," řekla Siniaková. "Jsme obě nadšené, že tady můžeme startovat. Uvidíme, jak to půjde, ale dáme do toho maximum. Víme, že jsme toho moc nenahrály, ale budeme se snažit předvést co nejlepší hru."

Letos už spolu vyhrály grandslamové Australian Open. Naposledy se v deblu na kurtu sešly koncem února v Dauhá. "Myslím, že to nevadí. Známe se dobře, takže bude stačit pár míčků, pár gamů a zase se chytneme. Budeme rády, že jsme na kurtu a můžeme spolu hrát," řekla Siniaková. V 1. kole je čeká maďarsko-ruský pár Dalma Gálfiová, Anna Kalinská.