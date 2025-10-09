Siniaková je ve Wuhanu k nezastavení. Vyhrála už deset setů v řadě a je ve čtvrtfinále
Jovicová – Siniaková 5:7, 3:6
Obě hráčky v úvodu zápasu odvrátily po jedné brejkbolové hrozbě a podání si držely až do stavu 5:5. Siniaková byla první hráčkou, které se podařilo uspět na příjmu a následně sadu bez větších potíží dopodávala po téměř hodině hry.
Začátek druhé sady se ale české hráčce nepovedl. Poprvé v zápase ztratila servis a Jovicová šla do vedení 2:0. Na situaci však Siniaková rychle zareagovala a srovnala. Další brejk získala v sedmé hře a tím zápas rozhodla. Talentované teenagerce už nepovolila ani game a postoupila do čtvrtfinále.
Siniaková mezi šestnáctku nejlepších na tisícovce postoupila letos vůbec poprvé a jedinečnou šanci proměnila hned ve čtvrtfinále. Z její části pavouku totiž odstoupila vítězka z Pekingu Amanda Anisimovová, kterou nahradila právě Jovicová. Americká hvězdička po prohře v kvalifikaci naskočila hned do druhého kola, ve kterém vyřadila Španělku Jessicu Bouzasovou.
Deblové světové jedničce se na asijských turnajích daří i v singlu. Na pětistovce v Soulu z pozice kvalifikantky došla až do semifinále a stejnou možnost bude mít i na tisícovce ve Wuhanu. V cestě jí nyní bude stát světová šestka Jessica Pegulaová, která se v obou předchozích duelech nadřela.
Ve Wuhanu se dnes představí ještě Linda Nosková, která se bude snažit o prodloužení svého životního období, během kterého došla do finále tisícovky v Pekingu, zajistila si debut v TOP 20 a získala několik velmi cenných výher. Proti Jeleně Rybakinové se pokusí uspět poprvé na třetí pokus, v obou předchozích duelech utrpěla jasnou porážku. Nyní je ale ve své nejlepší formě.
Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
