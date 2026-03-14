Siniaková je znovu královnou Indian Wells! S Townsendovou ve finále přehrály neoblíbené duo

DNES, 18:30
INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) na tisícovce v Indian Wells slaví deblový titul. S domácí Taylor Townsendovou (29) ve finále porazily 7:6, 6:4 kazašsko-srbský pár Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová. Česko-americké dvojici se proti neoblíbeným soupeřkám povedla odveta za oba předchozí prohrané vzájemné duely. Společně získaly čtvrtou společnou trofej a druhou z podniků WTA 1000. Siniaková uspěla v Kalifornii už podruhé a celkově má už 34. deblový pohár.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou získaly čtvrtý společný titul (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 7:6, 6:4

Siniaková se svou parťačkou Townsendovou působily od začátku turnaje velmi suverénně a cestou do finále ve čtyřech zápasech neztratily ani set. V semifinále proti hvězdnému italskému páru Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová předvedly Češka s Američankou svůj zdejší nejlepší výkon a ztratily pouhé čtyři hry. Ve finále však narazily na velmi neoblíbené soupeřky.

Proti DanilinovéKruničovou prohrály oba vzájemné duely. Neuspěly proti nim loni ve čtvrtfinále French Open ani letos ve stejné fázi turnaje na Australian Open. Kazašsko-srbský pár má letos skvělou formu, zahrál si ve finále v Melbourne a semifinále na ostatních čtyřech turnajích. V Kalifornii Danilinová s Kruničovou stejně jako Siniaková s Townsendovou ještě neztratily ani set.

V začátku utkání se hrálo téměř bez výměn a rozhodoval především servis a return. Townsendová si ve druhém gamu udržela podání čistou hrou a česko-americká dvojice se následně při podání Danilinové dostala na shodu. Na brejk však dosáhnout nedokázala. I Siniaková svou hru zvládla a v úvodu duelu tak nebyl k vidění žádný brejk. Díky kvalitnímu prvnímu servisu, forhendovému prohozu a zásahu Američanky na síti bylo srovnáno na 2:2.

V druhé výměně šesté hry při podání Kazašky rozhodčí přerušila hru a bod se opakoval. Za stavu 40:30 Češka vytáhla vítězný return a zajistila rozhodující bod. Danilinová ale trefila skvělé podání na Američanku a zvýšila na 4:3. Siniaková předvedla skvělý game na podání a i po osmi hrách se pokračovalo bez brejku. V jedenáctém gamu Siniaková viděla přeběh Kruničové na síti a zahrála skvělý bekhendový prohoz. Pátá nasazená dvojice však pokračovala ve skvělém výkonu a zajistila si minimálně tie-break. Siniaková následně předvedla další čistou hru a esem poslala sadu do zkrácené hry.

Za stavu 2:3 z pohledu česko-amerického páru. Danilinová trefila skvělý vítězný bekhend a sebrala Siniakové bod na podání. Od té chvíle však Siniaková s Townsendovou zabraly, potrestaly chyby soupeřek a po skvělé výměně na síti získaly už čtvrtý bod v řadě. Průběh tie-breaku tak otočily a připravily si dva setboly. Hned ten první po přímém bodu využily a jsou krok od deblové trofeje.

Druhou sadu začala Townsendová čistou hrou a předváděla skvělý tenis. Na servisu Danilinové si připsala skvělý zásah na síti a dostala dvojici do vedení 30:0. Po skvělé smeči dokonce vypracovala tři brejkboly. Ten poslední využily, když Američanka trefila další vítězný volej a poprvé sebraly soupeřkám podání. Siniaková brejk potvrdila a duo odskočilo do vedení 3:0.

V šesté hře Češka s Američankou donutily soupeřky k dalším chybám a vynutily si rozhodující bod. Při něm však Townsendová nestihla přesně zareagovat na volej Kruničové a kazašsko-srbská dvojice snížila na 2:4. Sedmý game si Siniaková zkomplikovala dvojchybou a po dlouhé výměně, kterou Srbka zakončila na síti, čelila brejkbolům. Kruničová vytáhla vítězný return a upravila skóre na 3:4. Následně nasazené pětky po bekhendové chybě Češky vyrovnaly. Na to Siniaková reagovala hozením rakety o zem.

V desáté hře turnajové trojky znovu udeřily na příjmu a vypracovaly si rovnou čtyři brejkboly a zároveň mečboly v řadě. Hned ten první využily, ovládly tisícovku v Indian Wells, získaly čtvrtou společnou trofej a druhou z podniků WTA 1000. Pro Siniakovou se jedná o celkově už 34. deblový titul. V Kalifornii hrála třetí finále a podruhé v něm uspěla. Před třemi lety zde slavila s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Siniaková bude rozhodně považovat letošní tažení na podniku v Indian Wells za velmi povedené. V singlu zvládla otočit tři bitvy a připsala si cenný skalp obhájkyně titulu Mirry Andrejevové. Skončila až v osmifinále, kde na ni dolehl náročný program. Proti rozjeté Ukrajince Elině Svitolinové musela za stavu 1:6, 1:1 skrečovat. I přesto se rozhodla v deblu pokračovat a nakonec společně s Townsendovou celý turnaj ovládly.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Indian Wells

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Otmar
14.03.2026 22:05
SinTown odehrály po delší době turnaj velmi dobře a tentokrát jsem z nich měl dobrý pocit. Jako že spolu chtějí hrát a vyhrávat, vyzařovala z nich pozitivní energie. To jsem v poslední době z nich necítil, dnes ano. Cením si Katky za celý IW, protože výsledky v singlu i deblu byly znamenité, stejně jako její hra. Špíl ze Svitolinou mažu, už to bylo za čarou a evidentně se únava mohla přičinit o zranění. Dobře, že tak!
Krisboy
14.03.2026 21:49
Teď jsem si všiml, že ani p. Jakub Hájek nechápe rozdíl mezi kazašským a kazachstánským...
com
14.03.2026 21:50
taky je mimoň
Krisboy
14.03.2026 21:57
Možná, když pojedu na dovolenou do Kazachstánu, stanu se taky automaticky Kazachem?
Nebo když budu jen projíždět (jako třeba Dan Přibáň se svojí partou), stane se že mě mongol? Podle mnoha novinářů a "novinářů" zřejmě ano.
Vlk-v-trave
14.03.2026 22:12
Ne, nebot bys musel prijmout asi obcanstvi... ale i tak bys nebyl Kazachem ale asi Kazachstancem... aspon jsem tomu tak porozumel ja... mozna blbe... ale ty sovetske etnicke cistky zpusobily chaos, ze se pak nazyva jinak etnicita a narodnost... no neni to jednoduche...;-) ale mozna se pletu...
Krisboy
14.03.2026 22:22
Když získám občanství, stanu se Kazachstáncem, tedy občanem Kazachstánu. Ale nestanu se Kazachem, stejně jako se nemůžu stát černochem, Asiatem nebo indiánem... Razítko v občance ti dá státní příslušnost, ale nezmění ti rasu... občanství Kamerunu že mě neudělá černocha, stejně jako občanství Kazachstánu ze mě neudělá Kazacha.
frenkie57
14.03.2026 22:30
frenkie57
14.03.2026 22:24
Já mám jednoduše za to, že Kazach je příslušníkem národa Kazachů a Kazachstánec je občanem republiky Kazachstán. Ale čert ví, třeba se také pletu...
Krisboy
14.03.2026 22:27

Přesně takhle to je.
frenkie57
14.03.2026 22:28
Třeba Rybakina nebo Putinceva jsou Kazachstanky, neboť mají občanství Kazachstánu, ale národnostně(etnicky) jsou to Ruský, protože to jsou příslušnice národa Rusů. Takhle to chápu já.
Krisboy
14.03.2026 22:36
Chápeš to dobře, přesně takhle to je. Bublik, Kukuškin, Golublev, Rybakina, Putinceva, Danilova, Ščukin, Ševčenko... všichni Kazachstánci díky získanému občanství, ale nikdo z nich není Kazach.
The_Punisher
14.03.2026 22:32
Vlk-v-trave
14.03.2026 21:17
Nevidel jsem cely, ale to co jsem videl dost pecka... hodne atraktivni duel.
SinTown - Gratulace...;-)
Petruco
14.03.2026 21:09
Pecka, doufal jsem, že Kačka & Spol. konečně zlomí neoblíbené duo. Paráda!
tommr
14.03.2026 21:09
Katka se po dnešku posune na druhé místo v žebříčku smile Navíc stáhla ztrátu na Mertensovou o 610 bodů. Stále ale na ní ztrácí 1143 bodů takže návrat na post jedničky se v dohledné době určitě konat nebude ......
Preview.lover
14.03.2026 21:14
šanci bude mít na antuce, ale těžko říct, kolik toho v deblu odehraje
lana
14.03.2026 21:25
Dočkáme se, jen to bude holt chvilku trvat. Mertens například na tisícovkách v Madridu a v Římě obhajuje dvě finále, Katka nic...
tommr
14.03.2026 22:08
chtělo by to ale uhrát nějaký plusový body už v Miami ...
com
14.03.2026 22:10
bude sanšajn dabl smile
The_Punisher
14.03.2026 22:32
To by bylo rozhodně fajn.
tommr
14.03.2026 21:05
Konečně se SinTown podařilo udolat tyhle nepříjemné soupeřky smile Kdyby s nima prohrály i po třetí tak by to byla ostuda. Nicméně pořád jim mají co vracet protože ty dvě porážky ve čtvrtfinále GS váží mnohem víc než výhra ve finále tisícovky ...
Krisboy
14.03.2026 21:02
Taylor má syna?
Vladimir
14.03.2026 21:06
Ano, měla by Katku vyškolit, jaké je to být máma.
Krisboy
14.03.2026 21:11
Nabízíš se jako otec? Jestli ne, nech to na ní.
A jestli ano, tak taky.
Georgino
14.03.2026 21:13
Tomas_Smid_fan
14.03.2026 21:12
dlouho
tommr
14.03.2026 21:16
z toho co jsem viděl se ten její syn zdá být mentálně postiženej. Takže to jsou pro TT spíš starosti než radosti ...
lana
14.03.2026 21:19
Není postiženej....
tommr
14.03.2026 21:23
tak možná se mi to jen zdálo nebo to bylo děcko někoho jinýho ...
Vlk-v-trave
14.03.2026 21:15
ano maminka na okruhu WTA.;-)
Krisboy
14.03.2026 21:24
Já jsem to moc nesledoval (myslím debl na WTA...), takže to fakt nevím.
Vlk-v-trave
14.03.2026 21:43
vsak to neni neco, z ceho se borti svet...

ja to vim spis kvuli singlu, nebot jedna z mala hrala ten pekny s/v a hlavne ten legendarni duel se Simonou na USO, kde padl rekord tech nabehu na sako... no pak se ztratila tak nejak z okruhu, a v tom hledani, kdy se mohu tesit ne nejake to opacko jsem nasel, ze je na materske. ;-)

Jinak duel s tou Simcou ve zlatem tenisovem fondu...;-)
https://www.youtube.com/watch?v=4iSIqMRjc_s
volejman
14.03.2026 20:53
Při objímáních po zápasu jsem měl strach, aby Teylor Katku neudusila.
Vladimir
14.03.2026 21:03
Jojo, měla by se sebou něco dělat, třeba nějaký sport.
Tomas_Smid_fan
14.03.2026 21:14
nejlíp takový, u kterého se běhá
aape
14.03.2026 21:27
Všechny ženy nemusí a nemůžou mít postavu modelky nebo trpět podvýživou
com
14.03.2026 21:36
bulimičky
Tomas_Smid_fan
14.03.2026 21:39
to měl být fór v reakci na Vladimíra
Zas ne všechno tak vážně
aape
14.03.2026 21:14
GaelM
14.03.2026 22:33
JLi
14.03.2026 20:51
Bílé mašle a holky mladice se předvedly, gratulka smile smile
The_Punisher
14.03.2026 20:49
Juchů! Gratulace SinTown!
Honza-K
14.03.2026 21:04
com
14.03.2026 20:48
Kačenka skvěle smilesmile
Diabolique
14.03.2026 20:48
Katka IZ DA BEST!!!!!!
Krisboy
14.03.2026 20:48
smile smile smile
pantera1
14.03.2026 20:52
Gratulka tušila jsem, že to vyhrají. Kači je úžasná smile
Krisboy
14.03.2026 20:54
Tušila...? Já jsem to věděl!!!
com
14.03.2026 20:55
já vím, že nic nevím
Krisboy
14.03.2026 20:57
To víme všichni.
lana
14.03.2026 21:21
Tenhle turnaj byl pro Katku takovej úlet, že to jinak prostě skončit nemohlo
aape
14.03.2026 21:16
Věřili jsme a je to tam!!! smile skvělé holky
Vlk-v-trave
14.03.2026 20:42
Jsem si vsiml az ted, SinTown maji nejake bile maslicky...;-) Vi nekdo proc?
PTP
14.03.2026 21:01
AIDS?
Krisboy
14.03.2026 21:03
To byla žlutá. A před třiceti lety.
com
14.03.2026 21:13
žlutá je na žloutenku ty brepto
PTP
14.03.2026 21:16
Takže červená!
Krisboy
14.03.2026 21:29
Kdepak. Na podporu boje proti AIDS byly červené. Žluté byly na podporu americké intervence v Zálivu
Takže plichta, oba jsme mimoňi.
Vladimir
14.03.2026 21:04
Parádnice.
JLi
14.03.2026 21:13
Týmové označování, dost jim prospěly.
com
14.03.2026 20:35
no to snad ne
pantera1
14.03.2026 20:13
Holky musíte vyhrát, ať tu jsou samá srdíčka, ještě jeden set a je to smile
Krisboy
14.03.2026 20:37
smile
zfloyd
14.03.2026 20:09
těsně , ale přece
com
14.03.2026 20:09
a blejéééém, vlastně srdíčkujééééém smilesmilesmile
Random33
14.03.2026 20:05
SinTown souperky nijak neprehravaji
The_Punisher
14.03.2026 20:09
Ale TB zvadly!
The_Punisher
14.03.2026 20:09
Zvladly
Krisboy
14.03.2026 20:09
Ale mají set, to je hlavní.
Random33
14.03.2026 20:09
Zaplat panbuh za ty minibreaky v pravou chvili
Krisboy
14.03.2026 19:56
Ani jsem nevěděl, že i Danilina z tý ruský žumpy odešla...
Proč z té krásné země, kde je všechno tak úžasné, která jako jedna z mála odolává západní zhoubě, kde je všechno ještě "normální", odchází tolik lidí, tolik skvělých sportovců?
JLi
14.03.2026 20:29
Ono jich tolik není, jen se o nich víc účelně píše. Ovšem i kdyby bylo, zrovna sportovci jsou prospěchářští víc než kdokoliv jiný.
Tomas_Smid_fan
14.03.2026 21:22
ono jich tolik není

jsou to ti, co se nebojí a pak tisíce těch, o kterých se účelově (ne pa ruski účelně ) nepíše...
JLi
14.03.2026 22:08
Pán maturoval povinně rusky a má přehled jak tam často lítá na průzkumy
aape
14.03.2026 21:19
Krisboy
14.03.2026 19:40
Woe
Krisboy
14.03.2026 19:31
Já bych chtěl, aby Kačenka hrála se Sašou Krunič. Hrát tenis umí a navíc je moc sympatická
To by se to fandilo jedna radost. smile
aape
14.03.2026 21:22
Mě se líbí chemie s Taylor není důvod něco měnit
Krisboy
14.03.2026 21:32
To já jenom tak z gauče se sklenkou vína v ruce. Samozřejmě ať se děvčata rozhodnou samy.
JLi
14.03.2026 22:09
Nesympatická vychrtlice je hezká pro kdejakého ovíněnce. Ale trhat se úspěšné duo asi těžko bude.
frenkie57
14.03.2026 22:29
Vychrtlice je Dalinina.
frenkie57
14.03.2026 22:16
Ony spolu už v minulosti hrály a docela jim to šlo, o dva turnaje spolu vyhrály. Vždycky se po zápase na síti obejmou a něco pěkného si špitnou.
Krisboy
14.03.2026 22:24
Krisboy
14.03.2026 22:25
Sorry... samozřejmě mělo být
Mri
14.03.2026 19:27
Je nějakej použitelnej stream, pls?
Krisboy
14.03.2026 19:29
https://freestreams-live1b.pk/tennis-channel-1/
Mri
14.03.2026 20:19
Díky
JLi
14.03.2026 19:04
Nechť Jekatěrina ukáže, že je velikého jména hodna.
com
14.03.2026 18:58
mam neblahé tušení, aby to s nima po dnešku nebylo 0:3
The_Punisher
14.03.2026 19:19
Come, ty jsi Katky fanoušek, tak ji věř (: Vyhrály spolu dva grandslamy. A potřetí už to nevyhaluzí
com
14.03.2026 20:10
eště setík teda smile
PTP
14.03.2026 18:43
Dnes je Den čísla pí, tak uvidíme, která dvojice zvítězí a které zůstane na konci ča.
Krisboy
14.03.2026 18:35
Mantra
14.03.2026 18:33
dneska na krásu 6-2 6-3
