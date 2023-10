Siniaková po triumfu v Číně vylétla na 46. místo, Macháč je na novém maximu

10:49

WTA Elite Trophy: Krejčíková zná soupeřky ve skupině

V čínském Zhuhai byl rozlosován turnaj WTA Elite Trophy, na kterém se představí 11 nejlepších hráček letošní sezony, které se nedostaly na Turnaj mistryň do Mexika, plus jedna divoká karta. Své soupeřky ve skupině zná česká zástupkyně Barbora Krejčíková, která se střetne s Darjou Kasatkinovou a Magdou Linetteovou. Do semifinále postoupí vítězky čtyř skupin.

Azalková skupina: Krejčíková, Kasatkinová, Linetteová

Kaméliová skupina: Keysová, Haddadová Maiaová, Garciaová

Orchidejová skupina: Ostapenková, Qinwen Zheng, Vekičová

Růžová skupina: Samsonovová, Kuděrmetovová, Lin Zhu