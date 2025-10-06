Siniaková překvapila Šnajderovou. Odplata se povedla i Bouzkové a čeká ji Šwiateková
Šnajderová – Siniaková 4:6, 4:6
Siniaková na tisícovce ve Wuhanu navázala na úspěšnou kvalifikaci a stále zde neztratila ani set. 15. nasazené Šnajderové v úvodu zápasu dvakrát sebrala podání a vedla už 4:1. Následně však předvedla tři špatné gamy, ve kterých uhrála jen dva fiftýny a nechala soupeřku srovnat. V závěru sady byla ale lepší opět česká hráčka, která potřetí uspěla na příjmu a následně set dopodávala.
I ve druhém dějství šla Siniaková hned do vedení a to si tentokrát udržela. Rusce sebrala podání hned v úvodní hře a následně se jí podařilo odvráti dva brejkboly. Ani jednou nezaváhala na servisu a za necelou hodinu a půl slavila skvělý skalp hráčky TOP 20.
Češka v zápase trefila 73 % prvních servisů, což je pro ni velmi vysoké číslo. Výborně se jí dařilo i při proměňování brejkbolů, když využila čtyři z pěti šancí. Šnajderové tak vrátila porážku z lednového podniku v Adelaide.
Siniaková si ve Wuhanu zahrála čtvrtfinále v roce 2018, rok na to však skončila hned na úvod. Postupem do druhého kola vyrovnala loňský výsledek. V dalším zápase ji čeká velmi hratelná soupeřka. Utká se s vítězkou duelu mezi Mayou Jointovou a domácí Lin Zhu.
Osoriová – Bouzková 3:6, 4:6
Bouzková začala čtvrtý vzájemný duel s Osoriovou přímo skvěle. Dokázala získávat dlouhé gamy přes shodu a odskočila do vedení 5:0. V tu chvíli však doplatila na slabší servis a dvakrát nedokázala set dopodávat. V deváté hře se jí ale počtvrté zadařilo na příjmu a sadu ukončila.
I v začátku druhém dějství se Češka dostala do vedení. Tentokrát stav 3:1 však rychle ztratila a nechala soupeřku vyrovnat. Žádný obrat Kolumbijce ale nedovolila. V desáté hře otočila game na servisu soupeřky z 15:40 a postoupila do druhého kola.
Do něho se ve Wuhanu dostala pouze v roce 2019. Loni při jediném dalším startu skončila hned po prvním zápase. Své zdejší maximum bude mít šanci vylepšit proti světové dvojce Šwiatekové, která měla na úvod volný los. S Polkou jediný vzájemný duel loni na French Open prohrála ve dvou setech.
Proti Osoriové, která zde startovala na divokou kartu, zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1. Jediný neúspěšný duel s ní sehrála v předchozím zápase loni ve finále na antuce v Bogotě.
Do turnaje by měly zasáhnout ještě další dvě Češky, nasazená dvanáctka Karolína Muchová a finalistka tisícovky v Pekingu Linda Nosková.
