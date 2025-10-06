Siniaková překvapila Šnajderovou. Odplata se povedla i Bouzkové a čeká ji Šwiateková

WTA WUHAN - Kateřina Siniaková (29) na tisícovce ve Wuhanu překvapila skalpem členky TOP 20. Dianu Šnajderovou (21) přehrála 6:4, 6:4 a postoupila do druhého kola. Zvítězila i Marie Bouzková (27), která porazila 6:3, 6:4 Camilu Osoriovou (23) z Kolumbie a vyrovnala své zdejší maximum z roku 2019. Česká hráčka tak navázala na skvělou jízdu z Pekingu, kterou zakončila až v osmifinále. Její další soupeřkou bude světová dvojka Iga Šwiateková (24).
Kateřina Siniaková ve Wuhanu vyřadila Dianu Šnajderovou (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Šnajderová – Siniaková 4:6, 4:6

Siniaková na tisícovce ve Wuhanu navázala na úspěšnou kvalifikaci a stále zde neztratila ani set. 15. nasazené Šnajderové v úvodu zápasu dvakrát sebrala podání a vedla už 4:1. Následně však předvedla tři špatné gamy, ve kterých uhrála jen dva fiftýny a nechala soupeřku srovnat. V závěru sady byla ale lepší opět česká hráčka, která potřetí uspěla na příjmu a následně set dopodávala.

I ve druhém dějství šla Siniaková hned do vedení a to si tentokrát udržela. Rusce sebrala podání hned v úvodní hře a následně se jí podařilo odvráti dva brejkboly. Ani jednou nezaváhala na servisu a za necelou hodinu a půl slavila skvělý skalp hráčky TOP 20.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka v zápase trefila 73 % prvních servisů, což je pro ni velmi vysoké číslo. Výborně se jí dařilo i při proměňování brejkbolů, když využila čtyři z pěti šancí. Šnajderové tak vrátila porážku z lednového podniku v Adelaide.

Siniaková si ve Wuhanu zahrála čtvrtfinále v roce 2018, rok na to však skončila hned na úvod. Postupem do druhého kola vyrovnala loňský výsledek. V dalším zápase ji čeká velmi hratelná soupeřka. Utká se s vítězkou duelu mezi Mayou Jointovou a domácí Lin Zhu.

Osoriová – Bouzková 3:6, 4:6

Bouzková začala čtvrtý vzájemný duel s Osoriovou přímo skvěle. Dokázala získávat dlouhé gamy přes shodu a odskočila do vedení 5:0. V tu chvíli však doplatila na slabší servis a dvakrát nedokázala set dopodávat. V deváté hře se jí ale počtvrté zadařilo na příjmu a sadu ukončila.

I v začátku druhém dějství se Češka dostala do vedení. Tentokrát stav 3:1 však rychle ztratila a nechala soupeřku vyrovnat. Žádný obrat Kolumbijce ale nedovolila. V desáté hře otočila game na servisu soupeřky z 15:40 a postoupila do druhého kola.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do něho se ve Wuhanu dostala pouze v roce 2019. Loni při jediném dalším startu skončila hned po prvním zápase. Své zdejší maximum bude mít šanci vylepšit proti světové dvojce Šwiatekové, která měla na úvod volný los. S Polkou jediný vzájemný duel loni na French Open prohrála ve dvou setech.

Proti Osoriové, která zde startovala na divokou kartu, zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1. Jediný neúspěšný duel s ní sehrála v předchozím zápase loni ve finále na antuce v Bogotě.

Do turnaje by měly zasáhnout ještě další dvě Češky, nasazená dvanáctka Karolína Muchová a finalistka tisícovky v Pekingu Linda Nosková.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
13
tommr
06.10.2025 12:18
Katka mile překvapila. Skalp Rusky je pořád velmi cennej i když poslední dobou tak nezáří ... smile
S autorem článku ale nesouhlasím v tom že v dalším zápase ji čeká velmi hratelná soupeřka. Joint je velmi dobrá hráčka kvalitou srovnatelná se Shnaiderkou a Katka bude muset opět podat svůj nejlepší možnej výkon pokud proti ní bude chtít uspět ...
Mantra
06.10.2025 12:50
Joint jí vykostí - to je dneska jiná soutěž, než ruska
com
06.10.2025 15:17
a kam musi v deblu dojit, aby preskocila Townsendku, minimalne zas tak SF/F co
tommr
06.10.2025 15:29
aby se Katka udržela na prvním místě musí ve Wuhanu dojít minimálně do semifinále ...
Pokud by došla jen do čtvrtfinále tak jí Townsend přeskočí o jeden bod ...
Tomas_Smid_fan
06.10.2025 10:37
to je to pondělní ráno hned krásnější. Jenom teda výběr fotky Kačenky Čekal bych nějakou vítěznou usměvavou.

Každopádně, gratulka oběma holkám k vítězstvím nad nelehkými soupeřkami! tak ZNAP!
Georgino
06.10.2025 12:58
No je ta fotky ze hry, málokdo se při tom culí
Georgino
06.10.2025 12:59
Ale fakt dnes ráno jem radost.
zfloyd
06.10.2025 10:27
Kačenka měla svůj den , kvalitní hra a málo chyb a hlavně DOPODÁVALA ZÁPAS BEZ PROBLÉMŮ
George_Renel
06.10.2025 09:41
Dobré to bylo. Od obou.
HAJ
06.10.2025 08:59
Zápasy jsem neviděl, ale velká gratulace Marušce a taky Kačce. Jste super.
pantera1
06.10.2025 09:32
Šikulky
The_Punisher
06.10.2025 09:56
I za me pochvala
aape
06.10.2025 14:35
Jo holky dnes skvělý
