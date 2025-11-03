Siniaková přezimuje jako světová jednička! Italky v Rijádu prohrály a už nejsou hrozbou
Erraniová/Paoliniová – Hsieh/Ostapenková 3:6, 4:6
Bylo dost pravděpodobné, že na tento scénář dojde. Erraniová s Paoliniovou by Siniakovou na postu deblové světové jedničky vystřídaly pouze v případě, že by ovládly Turnaj mistryň bez porážky a česká tenistka zapsala v Saúdské Arábii maximálně jednu výhru.
Rozhodnuto je už v pondělí. Italky totiž po zvládnutém prvním zápase ve skupinové fázi prohrály s Hsieh a Ostapenkovou a ztratily nárok na deblový trůn. Erraniová s Paoliniovou tahaly od začátku za kratší konec a v závěrečném gamu nedotáhly vedení 40:15 na servisu. Tchajwansko-lotyšský tandem proměnil hned první mečbol a po hodině a čtvrt bylo hotovo.
Siniaková, která na Turnaji mistryň obhajuje po boku Taylor Townsendové finálovou účast z loňska, zakončí sezonu coby deblová světová jednička už popáté v kariéře. Tím se vyrovná legendární rekordmance Martině Navrátilové.
Rodačka z Hradce Králové strávila na deblovém trůnu 168 týdnů a v tomto ohledu zaostává v historických tabulkách pouze za Navrátilovou (237) a Liezel Huberovou (199). Na kontě má 10 grandslamových vavřínů z této disciplíny, poslední slavila na lednovém Australian Open.
Další zápas na probíhajícím Turnaji mistryň v Rijádu čeká Siniakovou a Townsendovou v úterý. Po třísetové výhře nad Tímeou Babosovou a Luisou Stefaniovou sehrají reprízu loňského finále proti Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové. Vítězství by mohlo znamenat postup do semifinále.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Italky byly dneska slabý jako čaj. Kdyby bláznivá Ostapenko nedělala tolik zbytečných chyb tak moh bejt výsledek ještě mnohem jednoznačnější ...
S popisem Ostapenko souhlas.