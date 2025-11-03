Siniaková přezimuje jako světová jednička! Italky v Rijádu prohrály a už nejsou hrozbou

TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) bude deblovou světovou jedničkou i v pauze mezi sezonami a přezimuje na trůnu. Rozhodla o tom porážka Jasmine Paoliniové se Sarou Erraniovou na probíhajícím Turnaji mistryň v Rijádu. Italky ve skupinové fázi nestačily 3:6, 4:6 na Su-Wei Hsieh s Jelenou Ostapenkovou a už nemohou rodačku z Hradce Králové z čela žebříčku sesadit.
Kateřina Siniaková přezimuje na postu deblové světové jedničky (© ČTK / Deml Ondřej)

Erraniová/Paoliniová – Hsieh/Ostapenková 3:6, 4:6

Bylo dost pravděpodobné, že na tento scénář dojde. Erraniová s Paoliniovou by Siniakovou na postu deblové světové jedničky vystřídaly pouze v případě, že by ovládly Turnaj mistryň bez porážky a česká tenistka zapsala v Saúdské Arábii maximálně jednu výhru.

Rozhodnuto je už v pondělí. Italky totiž po zvládnutém prvním zápase ve skupinové fázi prohrály s Hsieh a Ostapenkovou a ztratily nárok na deblový trůn. Erraniová s Paoliniovou tahaly od začátku za kratší konec a v závěrečném gamu nedotáhly vedení 40:15 na servisu. Tchajwansko-lotyšský tandem proměnil hned první mečbol a po hodině a čtvrt bylo hotovo.

Siniaková, která na Turnaji mistryň obhajuje po boku Taylor Townsendové finálovou účast z loňska, zakončí sezonu coby deblová světová jednička už popáté v kariéře. Tím se vyrovná legendární rekordmance Martině Navrátilové.

Rodačka z Hradce Králové strávila na deblovém trůnu 168 týdnů a v tomto ohledu zaostává v historických tabulkách pouze za Navrátilovou (237) a Liezel Huberovou (199). Na kontě má 10 grandslamových vavřínů z této disciplíny, poslední slavila na lednovém Australian Open.

Další zápas na probíhajícím Turnaji mistryň v Rijádu čeká Siniakovou a Townsendovou v úterý. Po třísetové výhře nad Tímeou Babosovou a Luisou Stefaniovou sehrají reprízu loňského finále proti Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové. Vítězství by mohlo znamenat postup do semifinále.

Výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
kupa
03.11.2025 15:21
Katka by mohla Martinu v pohodě překonat. Má k dobru ještě 20 let
Alien
03.11.2025 15:02
Neuvěřitelné. To snad ani není možné!
HAJ
03.11.2025 14:53
Dnes měly Ost+Hsieh celou dobu navrch. Z veteránek byla Hsieh suverénně lepší, řekl bych, že byla nejlepší na kurtu, takže dobrá pomoc Kačce.
com
03.11.2025 14:43
smilesmilesmile Ale to neznamena, ze se ted bude flakat Jeste vyhrat TM smilesmile
kupa
03.11.2025 15:15
Tak mohla by hrát uvolněně, a tím pádem ještě lépe
com
03.11.2025 15:22
smile hlavne aby to Townsendka nesabotovala
The_Punisher
03.11.2025 14:41
Juchů, super, Kači!
lana
03.11.2025 14:40
Hsieh nepomohla Katce v Ningbo, tak to napravila teď Další meta už je teď ale celková výhra
tommr
03.11.2025 14:35
Tak první cíl už má Katka splněnej: bude přezimovat jako světová jednička a vyrovná se v historických tabulkách Navrátilové s 5 koncoročními jedničkami ... smile
Italky byly dneska slabý jako čaj. Kdyby bláznivá Ostapenko nedělala tolik zbytečných chyb tak moh bejt výsledek ještě mnohem jednoznačnější ...
HAJ
03.11.2025 15:02
Jo, Italky se mi taky zdály přešlý mrazem. Zvlášť u Paolini mně překvapilo množství UE.
S popisem Ostapenko souhlas.
com
03.11.2025 15:21
Džasmínka je jeste zdrblá ze včerejšího singlu
subaru
03.11.2025 14:34
Fantastické!
