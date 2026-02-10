Siniaková promarnila šanci na životní výsledek. V Dauhá končí už ve druhém kole
Osoriová – Siniaková 6:2, 5:7, 6:3
Siniaková nastupovala jako mírná favoritka. S Osoriovou se v minulosti utkala jen na antuce, která je nejsilnějším povrchem soupeřky, a předloni na turnaji WTA 125 ve Španělsku jasně vyhrála. V dalším souboji v Dauhá se ovšem karta obrátila.
Rodačka z Hradce Králové dělala až příliš mnoho laciných chyb a marně hledala na Kolumbijku recept. V úvodním dějství se nepropracovala k ani jedné brejkbolové příležitosti, sama Osoriové nabídla dvě možnosti a v obou případech o vlastní servis přišla.
Druhou sadu rozehrála Siniaková podstatně lépe a hned v prvním gamu se poprvé dostala k brejkbolu, který využila. V následujících minutách však celkem dvakrát přišla o vedení brejku a v deváté hře neproměnila dvě šance na returnu. Další možnost ale přišla o dva gamy později a tentokrát už byla Češka úspěšná. Vzápětí si podržela servis a vynutila si rozhodující dějství.
Neproměněných šancí v úvodu závěrečného setu nakonec likvidovala. Napříč dvěma gamy měla tři příležitosti sebrat Osoriové podání, ale brejk se jí nepodařil. Kolumbijka pak odskočila na 3:1, na což Siniaková zareagovala rebrejkem. Poté s problémy uhájila podání a srovnala na 3:3, ovšem v závěru utkání opět doplatila na vlastní chyby a prohrála tři hry po sobě.
Siniaková měla jedinečnou šanci dojít v Dauhá do svého největšího semifinále v kariéře. V této čtvrtině pavouka už totiž není ani jedna nasazená hráčka, k čemuž pomohla sama deblová světová dvojka skalpem Clary Tausonové.
S loňskou finalistkou Jelenou Ostapenkovou tak bude hrát Osoriová. Kolumbijská kvalifikantka má na kontě už devět vítězství v řadě a tato série zahrnuje triumf na konci ledna na podniku WTA 125 v Manile.
Pro Siniakovou ještě vystoupení v Dauhá nekončí. Ve středu by měla absolvovat osmifinále čtyřhry po boku Barbory Krejčíkové. V úvodním kole společně vyřadily nasazené šestky Asiu Muhammadovou a Erin Routliffeovou.
Jedinými Češkami v osmifinále letošního ročníku Qatar Open jsou Karolína Muchová a Karolína Plíšková, které čeká ve středu derby.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Maximálně jedna vystřelí výše.
Já už od Katky v singlu dávno nic nečekám takže mě ta její dnešní porážka nijak zvlášť netrápí. Mám ale obavy aby se to její dnešní selhání negativně nepromítlo do debla ...