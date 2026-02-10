Siniaková promarnila šanci na životní výsledek. V Dauhá končí už ve druhém kole

DNES, 17:31
Aktuality 6
WTA DAUHÁ - Kateřina Siniaková (29) klidně mohla postoupit na probíhající tisícovce v Dauhá až do svého největšího semifinále v kariéře. Její cesta singlovým turnajem však skončila již ve druhém kole na raketě Camily Osoriové (24). Aktuální deblová světová dvojka na rozjetou Kolumbijku těsně nestačila a hlavně kvůli vlastním chybám po bitvě padla 2:6, 7:5, 3:6.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Osorio Camila
Kateřina Siniaková promarnila velkou šanci v Dauhá (© Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Osoriová – Siniaková 6:2, 5:7, 6:3

Siniaková nastupovala jako mírná favoritka. S Osoriovou se v minulosti utkala jen na antuce, která je nejsilnějším povrchem soupeřky, a předloni na turnaji WTA 125 ve Španělsku jasně vyhrála. V dalším souboji v Dauhá se ovšem karta obrátila.

Rodačka z Hradce Králové dělala až příliš mnoho laciných chyb a marně hledala na Kolumbijku recept. V úvodním dějství se nepropracovala k ani jedné brejkbolové příležitosti, sama Osoriové nabídla dvě možnosti a v obou případech o vlastní servis přišla.

Druhou sadu rozehrála Siniaková podstatně lépe a hned v prvním gamu se poprvé dostala k brejkbolu, který využila. V následujících minutách však celkem dvakrát přišla o vedení brejku a v deváté hře neproměnila dvě šance na returnu. Další možnost ale přišla o dva gamy později a tentokrát už byla Češka úspěšná. Vzápětí si podržela servis a vynutila si rozhodující dějství.

Neproměněných šancí v úvodu závěrečného setu nakonec likvidovala. Napříč dvěma gamy měla tři příležitosti sebrat Osoriové podání, ale brejk se jí nepodařil. Kolumbijka pak odskočila na 3:1, na což Siniaková zareagovala rebrejkem. Poté s problémy uhájila podání a srovnala na 3:3, ovšem v závěru utkání opět doplatila na vlastní chyby a prohrála tři hry po sobě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Siniaková měla jedinečnou šanci dojít v Dauhá do svého největšího semifinále v kariéře. V této čtvrtině pavouka už totiž není ani jedna nasazená hráčka, k čemuž pomohla sama deblová světová dvojka skalpem Clary Tausonové.

S loňskou finalistkou Jelenou Ostapenkovou tak bude hrát Osoriová. Kolumbijská kvalifikantka má na kontě už devět vítězství v řadě a tato série zahrnuje triumf na konci ledna na podniku WTA 125 v Manile.

Pro Siniakovou ještě vystoupení v Dauhá nekončí. Ve středu by měla absolvovat osmifinále čtyřhry po boku Barbory Krejčíkové. V úvodním kole společně vyřadily nasazené šestky Asiu Muhammadovou a Erin Routliffeovou.

Jedinými Češkami v osmifinále letošního ročníku Qatar Open jsou Karolína Muchová a Karolína Plíšková, které čeká ve středu derby.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Otmar
10.02.2026 18:08
Vysloveně zahozená příležitost! Někdo to tady zmiňoval...problém Katky je nevyrovnanost výkonu....v průběhu setu, celého špílu i turnaje. Může to mrzet, ale nic jiného se čekat nedá.
Reagovat
Kapitan_Teplak
10.02.2026 17:53
Včerejší parádu dnes vystřídal jeden velkej průser.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.02.2026 18:04
to je poslední dobou taková naše klasika...
Maximálně jedna vystřelí výše.
Reagovat
tommr
10.02.2026 17:53
Katka Siniaková zase jednou názorně demonstrovala proč nikdy nepronikne do absolutní špičky v singlu. Ona prostě není schopná zahrát dva dobrý zápasy za sebou. Včera dokázala po velmi dobrém výkonu porazit hráčku top-20 aby dneska vyhořela proti kvalifikantce ...
Já už od Katky v singlu dávno nic nečekám takže mě ta její dnešní porážka nijak zvlášť netrápí. Mám ale obavy aby se to její dnešní selhání negativně nepromítlo do debla ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.02.2026 18:07
celkem by nevadilo, že nehrála nijak dobře, ale to jak výhru zahodila v koncovce, není pěkné...
Reagovat
chlebavevaju
10.02.2026 17:36
A on někdo čekal výhru?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist