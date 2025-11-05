Siniaková s Townsendovou znají své semifinálové soupeřky. Italky byly bez šance
Erraniová, Paoliniová - Kuděrmetovová, Martensová 3:6, 3:6
Bitvu o všechno začala lépe rusko-belgická dvojice. Při podání Erraniové poprvé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 3:1. Další úder do sebevědomí italského páru přišel znovu při servisu starší z obou Italek a Kuděrmetovová s Mertensovou vedly už 5:2. Rusko-belgický pár se vzápětí dostal při svém podání do vedení 40:15 a zdálo se, že o vítězi úvodní sady je rozhodnuto.
Italky však game dokázaly otočit, odvrátily všechny tři setboly a snížily na 3:5. Platné jim to ale nebylo. Kuděrmetovová s Mertensovou byly jasně lepší na returnu, což se vzápětí potvrdilo při podání Paoliniové, proměnily pátý setbol a po 40 minutách šly do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu však nevstoupily vítězky úvodního dějství dobře, když si Kuděrmetovová ztratila svůj servis. Italky však brejk potvrdit nedokázaly, o podání přišla i Paoliniová a bylo vyrovnáno. Klíčový moment utkání přišel za stavu 3:2 pro Kuděrmetovovou s Mertensovou, kdy servis znovu ztratila dvojnásobná grandslamová finalistka a olympijské šampionky se dostaly do kritické situace.
Mertensová, byť s problémy, vzápětí potvrdila svůj servis a čtvrtý nasazený pár vedl ve druhém setu už 5:2. Italky díky Erraniové ještě vykřesaly zbytek naděje a snížily na 3:5. Více však už nezvládly, Kuděrmetovová při svém podání nezaváhala a po hodině a 31 minutách si zajistily účast v semifinále.
"Veronika podávala naprosto skvěle. Jsme rádi, že jsme dokázaly dnes vyhrát. Byla tady výborná atmosféra a těším se, že si tady budeme moci ještě zahrát," říkala po zápase spokojená Mertensová.
Erraniová s Paoliniovou v Rijádu prohrály i svůj úvodní duel, když nestačily na Su-Wei Hsieh s Jelenou Ostapenkovou a už nemají šanci na postup. Kuděrmetovová s Mertensovou naopak ve svém prvním zápase po velkém boji zdolaly Asii Muhammadovou s Demi Schuursovou.
Siniaková s Townsendovou se ve svém posledním zápase ve skupině utkají ve čtvrtek s Ruskami Mirrou Andrejevovou a Dijanou Šnajderovou, které jsou po dvou porážkách už bez šance na postup.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Stejně mi není jasné, proč s nimi mají soupeřky takové problémy. MerKud teď hrají průměr a na Italky to bohatě stačí, i když možná hrajou podprůměr.