Siniaková s Townsendovou znají své semifinálové soupeřky. Italky byly bez šance

DNES, 12:30
Aktuality 17
TURNAJ MISTRYŇ - Je jasno. Kateřina Siniaková (30) s Taylor Townsendovou (30) se v pátečním semifinále Turnaje mistryň v Rijádu utkají s Veronikou Kuděrmetovovou (28) a Elise Mertensovou (29). Rozhodlo o tom vítězství rusko-belgického páru nad Italkami Sarou Erraniovou (38) a Jasmine Paoliniovou (29) v poměru 6:3, 6:3.
Profily hráčů (7)
Errani Sara
Mertens Elise
Paolini Jasmine
Kudermetova Veronika
Veronika Kuděrmetová s Elise Mertensovou (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Erraniová, Paoliniová - Kuděrmetovová, Martensová 3:6, 3:6

Bitvu o všechno začala lépe rusko-belgická dvojice. Při podání Erraniové poprvé v zápase uspěly na returnu a šly do vedení 3:1. Další úder do sebevědomí italského páru přišel znovu při servisu starší z obou Italek a Kuděrmetovová s Mertensovou vedly už 5:2. Rusko-belgický pár se vzápětí dostal při svém podání do vedení 40:15 a zdálo se, že o vítězi úvodní sady je rozhodnuto.

Italky však game dokázaly otočit, odvrátily všechny tři setboly a snížily na 3:5. Platné jim to ale nebylo. Kuděrmetovová s Mertensovou byly jasně lepší na returnu, což se vzápětí potvrdilo při podání Paoliniové, proměnily pátý setbol a po 40 minutách šly do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu však nevstoupily vítězky úvodního dějství dobře, když si Kuděrmetovová ztratila svůj servis. Italky však brejk potvrdit nedokázaly, o podání přišla i Paoliniová a bylo vyrovnáno. Klíčový moment utkání přišel za stavu 3:2 pro Kuděrmetovovou s Mertensovou, kdy servis znovu ztratila dvojnásobná grandslamová finalistka a olympijské šampionky se dostaly do kritické situace.

Mertensová, byť s problémy, vzápětí potvrdila svůj servis a čtvrtý nasazený pár vedl ve druhém setu už 5:2. Italky díky Erraniové ještě vykřesaly zbytek naděje a snížily na 3:5. Více však už nezvládly, Kuděrmetovová při svém podání nezaváhala a po hodině a 31 minutách si zajistily účast v semifinále.

"Veronika podávala naprosto skvěle. Jsme rádi, že jsme dokázaly dnes vyhrát. Byla tady výborná atmosféra a těším se, že si tady budeme moci ještě zahrát," říkala po zápase spokojená Mertensová.

Erraniová s Paoliniovou v Rijádu prohrály i svůj úvodní duel, když nestačily na Su-Wei Hsieh s Jelenou Ostapenkovou a už nemají šanci na postup. Kuděrmetovová s Mertensovou naopak ve svém prvním zápase po velkém boji zdolaly Asii Muhammadovou s Demi Schuursovou.

Siniaková s Townsendovou se ve svém posledním zápase ve skupině utkají ve čtvrtek s Ruskami Mirrou Andrejevovou a Dijanou Šnajderovou, které jsou po dvou porážkách už bez šance na postup.

Výsledky Turnaje mistryň

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

17
Přidat komentář
horska.kraslice
05.11.2025 15:11
Kuděrmětka zatím zkrotila svoji labilitu, tak snad to přijde v semifinále
Reagovat
Otmar
05.11.2025 15:11
Vyřazení Italek je pro mně tak trochu dezert, nicméně jejich soupeřky dnes hrály relativně velmi dobře, takže pro SinTown to nebude zrovna špacír.
Reagovat
com
05.11.2025 14:53
Kudermetku/Mertens sem si přál, tak snad nebudu litovat
Reagovat
tommr
05.11.2025 14:53
Italky kouzla zbavené. Kudermetova/Mertens ale budou v semifinále taky těžké soupeřky ...
Reagovat
muster
05.11.2025 15:02
51 na 49
Reagovat
tommr
05.11.2025 15:09
49/51 ...
Reagovat
PTP
05.11.2025 13:52
Pro mě je dnes zápas č. 1 Wawrinka-Musetti, zemřít pro krásu jednoručního backhandu!
Reagovat
muster
05.11.2025 14:00
Reagovat
pantera1
05.11.2025 15:33
Italskej krasavec a švýcarskej veterán se budou předhánět, kdo ho líp zahraje. To bude dobrej zápas
Reagovat
tommr
05.11.2025 13:32
Ani nevím komu mám dneska fandit. Prohra Italek by výrazně pomohla Katce v deblovým žebříčku. Na druhou stranu bych rád viděl zápas SinTown s Italkama takže by to chtělo aby Italky postoupily z druhého místa ve skupině ...
Reagovat
The_Punisher
05.11.2025 13:45
Ja teda vic preji Mertens a Kudermetove. Ty uz porazily a jak rikas, ten bodovy polstar take neni k zahozeni. (+ to, ze se jim ted nedari neznamena, ze neprijdou nabuseny na SF ...)
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.11.2025 13:46
nemusím Errani ani Carevnu a zbylé se asi neprohodí, takže přesto budu fandit spíš Italkám, ale pokud by jejich prohra pomohla Katce, tak mě to taky nebude moc trápit.
Stejně mi není jasné, proč s nimi mají soupeřky takové problémy. MerKud teď hrají průměr a na Italky to bohatě stačí, i když možná hrajou podprůměr.
Reagovat
subaru
05.11.2025 14:19
Ku + Mé hrají velmi dobře a bude to oříšek
Reagovat
The_Punisher
05.11.2025 14:35
Takový den se může stát kdykoliv, kdekoliv a druhý den jsou mimo Já SinTown věřím.
Reagovat
tommr
05.11.2025 14:55
Budou to těžký soupeřky ale SinTown už je jednou dokázaly porazit a není důvod proč by to nemohly zopakovat ...
Reagovat
subaru
05.11.2025 12:35
Takže dnešní otazníky. Ten výše popsaný debl a singl Iga X Aunisimová. Zítra zajímavý singl, kde jsou 3 adeptky. Paolini je Out.
Reagovat
PTP
05.11.2025 15:05
Škoda Jasmínky v Gummi Anzugu
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist