Siniaková si poradila s rozjetou Linetteovou, Muchová nastoupí v Ningbu jako favoritka

WTA NINGBO - Kateřina Siniaková (28) odstartovala obhajobu čtvrtfinálové účasti na pětistovce v Ningbu vítězstvím 6:2, 6:4 nad Magdou Linetteovou (32), která přijela po postupech minimálně do osmifinále na obou čínských tisícovkách. Utkání prvního kola absolvuje také Karolína Muchová (28), semifinalistka nedávného US Open nastoupí do duelu s kvalifikantkou Olivií Gadeckou (22) jako favoritka.

Kateřina Siniaková stáhla manko ve vzájemné bilanci s Magdou Linetteovou (© HU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFP)