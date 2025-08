Siniaková stále čeká na verdikt ohledně US Open: Kolik překvapení ještě chystáte?

V době přihlášek do mixu na blížícím se US Open byla Kateřina Siniaková (29) světovou jedničkou a o divokou kartu zažádala spolu s lídrem mužského deblového žebříčku Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Oba však stále čekají na verdikt pořadatelů, kteří odhalili 14 ze 16 startujících dvojic. Rodačka z Hradce Králové na seznam účastníků zareagovala.

Siniaková se ke změně formátu soutěže smíšených družstev na grandslamovém US Open vyjádřila několikrát. Dokonce vytáhla těžký kalibr a přihlásila se s mužskou deblovou světovou jedničkou Arévalem. A to v době, kdy sama seděla v ženském pořadí čtyřhry na tenisovém trůnu.

"Je tu trochu šance divokou kartu dostat. Pokud ji ani tak nedostaneme, tak už vlastně nemám co dodat. Myslím si, že pokud se hraje mix na grandslamu a nedostanou se tam dvě světové jedničky ve čtyřhře, tak už není co k tomu říct," prohlásila před pár týdny.

US Open už zveřejnilo 14 ze 16 startujících dvojic, zbývají tak pouhá dvě místa. A Siniaková s Arévalem pořád čekají. "Kolik překvapení ještě chystáte?" zareagovala Siniaková na seznam účastníků na svém Instagramu.

Rodačka z Hradce Králové, která vyhrála ve čtyřhře žen 10 grandslamů a v mixu kralovala loni na olympiádě s Tomášem Macháčem a nedávno ve Wimbledonu se Semem Verbeekem, zřejmě reagovala hlavně na jistou účast obhájců titulu Sary Erraniové a Andrey Vavassoriho.

Italové dostali před Siniakovou a Arévalem přednost, stejně jako ty největší singlové hvězdy. Start mají v plánu mimo jiné Jannik Sinner s Emmou Navarrovou, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem, Novak Djokovič s Olgou Danilovičovou či Emma Raducanuová s Carlosem Alcarazem.

Pro Siniakovou představuje nejistota účasti docela problém. Její další zastávkou by mělo být právě US Open, ale není jasné, zda bude muset do New Yorku vyrazit dřív. Mix se totiž uskuteční před startem hlavní soutěže, respektive v týdnu kvalifikace. Je celkem pravděpodobné, že některé hvězdy start ještě zruší. A to podle výsledku na blížícím se Masters v Cincinnati.