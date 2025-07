Siniaková vytáhla těžký kalibr. Pokud nedostaneme kartu, tak už není co k tomu říct

Kateřina Siniaková nakonec také zažádala o divokou kartu do smíšené čtyřhry na US Open. Češka by měla spojit síly sMarcelem Arevalem, který je na vrcholu žebříčku mužské čtyřhry.



„Když se dvě světové jedničky v deblu nedostanou do turnaje, tak asi není, co k tomu říct." pic.twitter.com/drl04pbzwS — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 21, 2025