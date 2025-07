Cílem pro Siniakovou je teď singl. O přihlášení do mixu US Open netušila

Na tenisový Livesport Prague Open přijela Kateřina Siniaková (29) coby šampionka smíšené čtyřhry z Wimbledonu a také jako úřadující deblová světová jednička. Jenže v domácím prostředí se rozhodla nastoupit jen do dvouhry, do níž vzhledem k postavení v žebříčku není ani nasazená. Během pondělka se zároveň dozvěděla, že dozvuky kauzy ohledně její absence v turnaji mixu na US Open padly na úrodnou půdu…

Krátce po obědě usedla před kameru Livesport Zpráv a poutavě vyprávěla, jak je vlastně čtyřhra trpěné odvětví a že ani ona, světová jednička, se jí nemůže v tenisové profesi naplno věnovat.

"Opravdu většinou vše upřednostňuji směrem k singlu. Samozřejmě, když se, většinou na grandslamech, stane, že už hraju jen čtyřhru, pár cvičení si dám, trénuju i reflexy nebo krosy. Ale že bych někdy zkoušela nějaké tréninkové body do debla, to snad jedině na Fed Cupu," líčila.

Koncentrace na dvouhru má svůj důvod. Body získané v ní často otevírají možnosti. Siniaková letos oproti minulosti třeba ani neletí na zámořské turnaje, které bývají přípravou na poslední grandslam sezony. "Teď je samozřejmě Praha. Příští týden mě čeká 'stopětadvacítka' ve Varšavě a buď pojedu před US Open jenom Cleveland, nebo bych si zahrála mix, ale celé je to takové ještě v oblacích. Montreal a Cincinnati tentokrát nepojedu, protože jsem se nedostala do hlavní soutěže a chtěla jsem si dát volno," vypráví 86. hráčka žebříčku WTA.

Ano, ačkoliv je stále v elitní stovce pořadí, na účast v turnaji s prestižním označením WTA 500 prostě nedosáhne. Ba ani v Praze není mezi nasazenými! A tak cítí, že je aktuálně čas situaci napravit. "Moc ráda bych si vylepšila singlový ranking. Teď je to pro mě asi to nejdůležitější. Chtěla bych se dostat do Austrálie do hlavní soutěže, takže si potřebuju pojistit žebříček. A samozřejmě, čeká nás ještě jeden grandslam, tak bych si hrozně moc přála, aby ještě přišel nějaký titul," mluví o svých plánech.

Když přijde řeč na newyorský turnaj, mluví smutně. Absence na seznamu účastníků turnaje mixu ji, čerstvou wimbledonskou vítězku, zasáhla. "Upřímně, řešila jsem to. Ano, zajímalo mě, jestli je tam šance. A myslím, že se okolo toho hodně mlží. Vlastně zřejmě čekají až do poslední chvíle, takže vůbec nemám tušení, jak to dopadne. Dostávala jsem i otázky, jaké procento naděje tomu dávám, ale na rovinu, vůbec netuším. Asi se budu muset nechat překvapit," povídala.

A přiblížila i zákulisí, jak se i samotné aktérky k turnaji stavěly. "Vím jen to, co se řešilo. Některé hráčky tlačily na to, aby to bylo pojaté spíš jako exhibice. Že prostě není fér, pokud to bude považované za grandslamový mix. Ale co vím, US Open z toho úplně exhibici dělat nechce, protože by to znamenalo nějakou pokutu. ATP i WTA od toho dali ruce pryč. A to je tak asi jediné, co vím," vypráví Siniaková.

Když zazněla otázka na to, zda by měla připraveného i partnera do mixu, z otázky spíš smutně utekla. "To nedokážu říct. Myslím si, že tím, že nejsem top singlistka, asi stejně nejsem pro US Open zajímavá…"

25 teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship.



On July 28, the top 8 teams determined by combined singles ranking will be in the field via direct entry. The remaining 8 teams will be determined via wild card and announced at a later date. pic.twitter.com/22YH2zt3m4 — US Open Tennis (@usopen) July 21, 2025

V minulých dvou týdnech se výroky její i jejího wimbledonského partnera Sema Verbeeka objevily i v zámořských médiích. Vítězové Wimbledonu byli jedněmi z nejhlasitějších kritiků plánované změny. A zřejmě byla slyšet hodně. Právě v pondělí večer, pár hodin po natáčení rozhovoru se totiž objevila zpráva o tom, že se list potencionálních účastníků mixu na US Open rozšiřuje. A Siniaková na něm figuruje…

Organizátoři US Open se zřejmě chytili za nos a aktuálně tak lze na seznamu najít i pár Marcelo Arevalo, Kateřina Siniaková. Ano, jde o dva nejlepší deblové hráče světa, které dal kdosi podle strojového klíče k sobě. Verbeek má smůlu...

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.