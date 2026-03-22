Siniaková stále útočí na Sunshine Double. S Townsendovou pokračují ve famózní jízdě i v Miami

DNES, 06:48
MIAMI - Kateřina Siniaková (29) pokračuje společně s Taylor Townsendovou (29) ve skvělé jízdě. Šampionky předchozí tisícovky v Indian Wells postoupily naprosto suverénně do čtvrtfinále v Miami, protáhly vítěznou sérii a pokračují v útoku na Sunshine Double. Česko-americká dvojice v osmifinále smetla 6:3, 6:0 Eri Hozumiovou a Fang-Hsien Wu a zaznamenala sedmou výhru v řadě.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v Miami pokračují ve vítězné sérii (@ ČTK / AP / Mark J. Terrill)

Siniaková/Townsendová – Hozumiová/Wu 6:3, 6:0

Siniakové se v úvodu sezony v deblu příliš nedařilo. S Townsendovou neobhájily titul na Australian Open a i kvůli tomu Češka přišla o pozici světové jedničky. V Indian Wells společně odehrály teprve druhý společný turnaj v letošní sezoně a rovnou ho dokázaly ovládnout bez ztráty setu. A ve skvělé jízdě pokračují i na další tisícovce v Miami.

Cestou do čtvrtfinále ztratily pouhých sedm her, čtyři v úvodním zápase a tři v osmifinále proti Hozumiové a Wu. Zápas měly favoritky celou dobu naprosto pod kontrolou. Hned na začátku sebraly soupeřkám podání a šly do vedení 3:0. Na vlastním servisu ani jednou nezaváhaly, zvládly těsný devátý game a jasně získaly první sadu.

Ve druhém dějství byly nasazené dvojky ještě dominantnější. Třikrát sebraly soupeřkám servis, nadělily jim kanára a po hodině hry postoupily jako první mezi osmičku nejlepších. Pokračují tak v útoku na prestižní Sunshine Double, tedy ovládnutí obou po sobě jdoucích amerických tisícovek v jednom roce. Siniakové navíc ve sbírce chybí právě trofej z Miami.

O obhájení loňského semifinále se mohou utkat s čistě českým párem. Ve čtvrtfinále totiž čekají na vítězky duelu mezi českou dvojicí Terezou Valentovou a Marií Bouzkovou a čínským párem Xinyu Jiang a Yi-Fan Xu.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
