Siniaková útočí na Sunshine Double, krutý los pro Noskovou a její ruskou parťačku

DNES, 15:30
Čtyři české tenistky zasáhnou do deblové soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Zatímco Kateřina Siniaková bude útočit na slavný Sunshine Double, Linda Nosková a její ruská parťačka schytaly krutý los a velké šance se nedávají ani ryze české dvojici ve složení Marie Bouzková, Tereza Valentová.
Kateřina Siniaková kralovala s Taylor Townsendovou v Indian Wells (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Všechny tři páry s českým zastoupením byly nalosovány do dolní poloviny pavouka. Siniaková s Taylor Townsendovou budou po triumfu v Kalifornii útočit na slavný Sunshine Double, respektive prvenství v Indian Wells a Miami v rámci jedné sezony.

Pro Siniakovou to bude druhý pokus o tento slavný počin. I když vlastně první. V Indian Wells totiž v minulosti triumfovala jen v roce 2023 s krajankou Barborou Krejčíkovou a tehdy kvůli zranění zasáhla znovu do čtyřhry až na grandslamovém French Open.

Čtyřhru v Miami si zahrají i Bouzková s Valentovou. Ryze české duo začne proti deblovým specialistkám Ljudmyle Kičenokové a Desirae Krawczykové a pak má v cestě finalistky z Indian Wells a nasazené pětky Annu Danilinovou a Aleksandru Kruničovou. Pokud by tuto náročnou výzvu zvládly, mohly by ve čtvrtfinále narazit na Siniakovou a Townsendovou.

V akci bude také Nosková, která spojí síly s Dianou Šnajderovou. Česko-ruský tandem však vyfasoval hned do prvního kola velmi těžký los. A sice nasazené trojky Gabrielu Dabrowskou a Luisu Stefaniovou.

Šnajderová bude obhajovat 1000 bodů za loňský triumf. Ten vybojovala po boku krajanky Mirry Andrejevové, jež startuje s Victorií Mbokovou. Nasazenými jedničkami jsou Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Alien
19.03.2026 16:35
Tak to je super. Tak už asi není rozbitá!
Kapitan_Teplak
19.03.2026 16:25
Nesouvisí pár Bouzková - Valentová s Fed cupem ?
tommr
19.03.2026 16:13
Los byl krutej - ale pro SinTown. Už v prvním kole narazí na nebezpečný Rusky, ve druhým je čekají Mladenovic s Ostapenko a ve třetím si zopakují finále z IW proti Danilovic/Krunic ...
Linda Nosková oproti tomu nemá v deblu žádné ambice a je jedno proti komu nastoupí protože stejně skončí v prvním nebo druhým kole. Totéž platí pro Bouzková/Valentová ...
GaelM
19.03.2026 19:44
V IW zase měly s losem docela štěstí... za mě fér, jsou rozehrané a Katka teď navíc už bude mít slušný prostor na regeneraci.
tommr
19.03.2026 15:51
"Všechny čtyři páry s českým zastoupením byly nalosovány do dolní poloviny pavouka."

V pavouku jsou jen tři páry s českou účastí a v nich jsou celkem 4 české hráčky ...
misa
19.03.2026 15:55
V každém článku musí být nějaká chyba, jinak by to nebylo ono
GaelM
19.03.2026 19:41
PTP
19.03.2026 16:21
Dvě sestry - není to málo, Antone Pavloviči?
Ondřej.Jirásek
19.03.2026 16:44
vidíš, neumím počítat, díky
PTP
19.03.2026 15:36
Linda s tím Schneiderem nedá pokoj! Aby to neskončilo krveprolitím. Proč si neťukne debla s Rebekou Šrámkovou?
Krisboy
19.03.2026 15:46
A proč už Schneider nehraje s Kometou?
PTP
19.03.2026 15:50
Ta má teď Viktorku
Krisboy
19.03.2026 15:51
Kterou? Holoubka?
Krisboy
19.03.2026 15:52
Nebo Embéčko?
PTP
19.03.2026 15:55
Kanadský černý Embéčko, 100 koní pod kapotou
PTP
19.03.2026 15:57
Český Embéčko to zkusí jako koule na noze Terky Valentový.
misa
19.03.2026 16:07

Proč nemá Marie na debl nějakou stálou spoluhráčku? Takhle hraje každý turnaj s někým jiným. Nejlepší by bylo, kdyby se dala dohromady na delší dobu s Lindou N. nebo právě Terezou.
PTP
19.03.2026 16:11
S Nolindou po tý Praze asi těžko
misa
19.03.2026 16:16
Prý spolu chtěly hrát jeden z australských turnajů na začátku letošního roku, ale nakonec se nedostaly do hlavní soutěže.
