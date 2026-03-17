Mapa Miami: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace
Kdy hrají Češi
1. kolo
středa 20:30 | Valentová (ČR) – Volynetsová (USA) | PREVIEW
středa 22:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.) | PREVIEW
čtvrtek 01:00 | Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.) | PREVIEW
čtvrtek | Macháč (ČR) – Nava (USA)
2. kolo
čtvrtek | Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.)
čtvrtek | Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
čtvrtek | Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.)
pátek | Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) / Svajda (USA)
sobota | Menšík (12-ČR) – Walton (Austr.) / Báez (Arg.)
Výsledky Čechů
1. kolo
Jacquemotová (Fr.) – Viďmanová (ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 7:5 | REPORT
Osoriová (Kol.) – Siniaková (ČR) 6:1, 6:4 | REPORT
Finále kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) 6:3, 6:2 | REPORT
Golubicová (2-Švýc.) – Bartůňková (13-ČR) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) | REPORT
1. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA) 6:4, 6:7 (2:7), 6:3
Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA) 6:3, 3:6, 6:3 | REPORT
Mérida (Šp.) – Svrčina (14-ČR) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (8:6) | REPORT
Výsledky a program nejvýše nasazených
2. kolo
čtvrtek | Šwiateková (2-Pol.) – Linetteová (Pol.)
čtvrtek | Gauffová (4-USA) – Semenistá (Lot.) / Cocciarettová (It.)
čtvrtek | Anisimovová (6-USA) – Tomljanovicová (Austr.)
čtvrtek | M. Andrejevová (8-) – Kesslerová (USA)
pátek | Sabalenková (1-) – Liová (USA) / Birrellová (Austr.)
pátek | Rybakinová (3-Kaz.) – Tjenová (Indon.) / Putincevová (Kaz.)
pátek | Pegulaová (5-USA) – Jonesová (Brit.) / V. Williamsová (USA)
pátek | Paoliniová (7-It.) – Sunová (N. Zél.) / Townsendová (USA)
pátek | Alcaraz (1-Šp.) – Marozsán (Maď.) / Fonseca (Braz.)
pátek | Musetti (4-It.) – Jódar (Šp.) / Hanfmann (Něm.)
pátek | De Minaur (5-Austr.) – Tsitsipas (Řec.) / Fery (Brit.)
pátek | Fritz (6-USA) – Shapovalov (Kan.) / Van De Zandschulp (Niz.)
sobota | Sinner (2-It.) – Buse (Peru) / Džumhur (Bosna)
sobota | Zverev (3-Něm.) – Damm (USA) / Fearnley (Brit.)
sobota | Auger-Aliassime (7-Kan.) – O'Connell (Austr.) / Fucsovics (Maď.)
sobota | Shelton (8-USA) – Arnaldi (It.) / Ševčenko (Kaz.)
Výsledky a program obhajoby titulu
2. kolo
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Program
Neděle 15. března: Kvalifikace dvouhry žen
Pondělí 16. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 17. března: 1. kolo dvouhry žen / Kvalifikace dvouhry mužů
Středa 18. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 19. března: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 20. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 21. března: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 22. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 23. března: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 24. března: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 25. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen a čtyřher
Čtvrtek 26. března: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů a čtyřher
Pátek 27. března: Semifinále dvouhry mužů a čtyřher
Sobota 28. března: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 29. března: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 15. března - 29. března
Místo konání: Miami, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů
