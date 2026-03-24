Muchová je v semifinále! V Miami přemohla i nebezpečnou kometu a potvrdila famózní formu
Mboková – Muchová 5:7, 6:7
Muchová v osmifinále naprosto zničila vycházející hvězdu Alexandru Ealaovou, ale bylo jasné, že proti nejvýraznější kometě loňské sezony a neustále zlepšující se Mbokové to bude mít v repríze nedávného finále mnohem těžší.
Až do stavu 5:5 byla Muchová o chlup horší hráčkou na kurtu a na returnu se k žádné příležitosti nedostala. Mboková naopak měla brejkbol hned v prvním gamu na příjmu, nicméně česká hráčka jej s přehledem odvrátila.
V 11. hře vedla Mboková už 30:0, ale Muchová skóre dotáhla, pak zahrála nechytatelné prasátko přímo z returnu a měla svůj první brejkbol, na který Kanaďanka udělala chybu. Češka poté potřebovala celkem tři setboly. Ten úvodní zlikvidovala soupeřka parádním prohozem a na druhý donutila Muchovou k chybě, nicméně olomoucká rodačka si ten třetí proměnila aktivní hrou zakončenou volejem.
Muchová možná mohla Mbokovou zlomit hned v úvodu druhého dějství. Kanadská teenagerka ale smazala brejkbolovou hrozbu výborným servisem a pak to byla naopak Češka, kdo musel zabrat. Aktuální světová čtrnáctka ale manko 0:30 na podání dohnala a srovnala na 1:1.
Při skóre 2:2 klidně mohla Muchová slavit brejk čistou hrou, ale udělala dvě na své poměry neobvyklé chyby, k brejkbolu se nepropracovala a Mboková upravila na 3:2. V následujících minutách si obě hráčky bez větších problémů hájily podání a Muchová musela neustále dotahovat.
Kritický game za stavu 4:5 rozehrála Muchová výborně, ale po dvou chybách z bekhendu pustila Mbokovou do hry. Ta vycítila šanci a došla si na síť pro setbol. Češka ho ale nekompromisně odvrátila kombinací skvělého servisu a ne zrovna snadné smeče.
Druhý set nakonec musela rozklíčovat zkrácená hra. Mboková začala tie-break čtyřmi chybami v řadě a nabídla Muchové luxusní vedení 4:0. Pak sice snížila na 2:4, nicméně česká tenistka svou velkou šanci nepromarnila a došla si pro vítězství 7:5 po proměnění druhého mečbolu, na který zahrála perfektní kontra kraťas.
