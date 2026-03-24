Muchová je v semifinále! V Miami přemohla i nebezpečnou kometu a potvrdila famózní formu

DNES, 21:43
WTA MIAMI - Karolína Muchová nepolevuje a pokračuje ve fantastickém úvodu letošní sezony. Česká tenistka už potřetí vylepšila své maximum na tisícovce v Miami, když v repríze nedávného finále přetlačila 7:5, 7:6 nebezpečnou kometu Victorii Mbokovou. Olomoucká rodačka si tak po zvládnutém čtvrtfinálovém duelu zajistila útok na další prestižní finále.
Karolína Muchová si zajistila semifinále v Miami (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Mboková – Muchová 5:7, 6:7

Muchová v osmifinále naprosto zničila vycházející hvězdu Alexandru Ealaovou, ale bylo jasné, že proti nejvýraznější kometě loňské sezony a neustále zlepšující se Mbokové to bude mít v repríze nedávného finále mnohem těžší.

Až do stavu 5:5 byla Muchová o chlup horší hráčkou na kurtu a na returnu se k žádné příležitosti nedostala. Mboková naopak měla brejkbol hned v prvním gamu na příjmu, nicméně česká hráčka jej s přehledem odvrátila.

V 11. hře vedla Mboková už 30:0, ale Muchová skóre dotáhla, pak zahrála nechytatelné prasátko přímo z returnu a měla svůj první brejkbol, na který Kanaďanka udělala chybu. Češka poté potřebovala celkem tři setboly. Ten úvodní zlikvidovala soupeřka parádním prohozem a na druhý donutila Muchovou k chybě, nicméně olomoucká rodačka si ten třetí proměnila aktivní hrou zakončenou volejem.

Muchová možná mohla Mbokovou zlomit hned v úvodu druhého dějství. Kanadská teenagerka ale smazala brejkbolovou hrozbu výborným servisem a pak to byla naopak Češka, kdo musel zabrat. Aktuální světová čtrnáctka ale manko 0:30 na podání dohnala a srovnala na 1:1.

Při skóre 2:2 klidně mohla Muchová slavit brejk čistou hrou, ale udělala dvě na své poměry neobvyklé chyby, k brejkbolu se nepropracovala a Mboková upravila na 3:2. V následujících minutách si obě hráčky bez větších problémů hájily podání a Muchová musela neustále dotahovat.

Kritický game za stavu 4:5 rozehrála Muchová výborně, ale po dvou chybách z bekhendu pustila Mbokovou do hry. Ta vycítila šanci a došla si na síť pro setbol. Češka ho ale nekompromisně odvrátila kombinací skvělého servisu a ne zrovna snadné smeče.

Druhý set nakonec musela rozklíčovat zkrácená hra. Mboková začala tie-break čtyřmi chybami v řadě a nabídla Muchové luxusní vedení 4:0. Pak sice snížila na 2:4, nicméně česká tenistka svou velkou šanci nepromarnila a došla si pro vítězství 7:5 po proměnění druhého mečbolu, na který zahrála perfektní kontra kraťas.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
15
baba
24.03.2026 21:51
Bravo Muško! Bravo Jirko! Tak tohle je fakt překvápko,čekala jsem jedna ku jedné a nakonec jste to uhráli oba ... Muška dokonce ve dvou, už teď máte splněno, dál můžete jen mile překvapit...
Oin
24.03.2026 21:51
Tenis super, jen ta Sestina mi zážitek trochu kazila. Kdysi jsem ale jednu sestinu jen tak pro legraci složil.
Dobry-den
24.03.2026 21:51
Nádhera Muško, bez ztráty podání stejně jako Jirka, skvělé.
Random33
24.03.2026 21:50
Na tu jeji pestrou, cistou, svetovou hru se krasne diva. Jednoznacna ceska jednicka
EllNino
24.03.2026 21:48
Kája a Jirka luxus
The_Punisher
24.03.2026 21:50
I Katka patří do luxusního klubu
SydneyOpen
24.03.2026 21:51
Velká škoda Kuby včera
Diabolique
24.03.2026 21:47
Nejlepší, nejlepší, neskutečná, nejlepší!
sojka1
24.03.2026 21:47
parada Muska, chytre i hezke..... :-))
HAJ
24.03.2026 21:46
Úžasný zápas od obou s neskutečným mečbolem.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 21:46
Děkuju Karolíně a Jirkovi! A děkuju sobě za perfektní titulek a děkuju tommrovi (i když jen napůl). A přeju si světový mír
Diabolique
24.03.2026 21:48
Světový mír? Toto se nelíbí jednomu vlastníkovi Nobelovy ceny míru!
tenisman1233
24.03.2026 21:45
To nejlepší předvedla na závěr.
aligo
24.03.2026 21:45
V suchým triku!
Krisboy
24.03.2026 21:44
smile Karolínka smile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

