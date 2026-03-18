Výprask a poté zahozené vedení. Unavená a frustrovaná Siniaková v Miami rychle končí

DNES, 06:55
Aktuality 8
WTA MIAMI - Kateřina Siniaková (29) na tisícovce v Miami končí hned v prvním kole. Češka zřejmě doplatila na náročný program i únavu a proti Camile Osoriové (24) schytala v první sadě výprask. Ve druhém dějství se nadechla k obratu, vedení 4:2 však zahodila a úplně odpadla. Prohrála tak za hodinu a 19 minut 1:6, 4:6 a neobhájí loňské druhé kolo.
Kateřina Siniaková v Miami prohrála hned v prvním kole (@ ČTK / AP / Rebecca Blackwell)

Siniaková – Osoriová 1:6, 4:6

Siniakové vstup do zápasu prvního kola na tisícovce v Miami vůbec nevyšel. Prohrála hned úvodní game na servisu, když ho začala dvěma nevynucenými chybami a Osoriová následně trefila dělový bekhend po čáře a vypracovala si dva brejkboly. Hned ten první Kolumbijka využila. Češka si ale ztracené podání vzala rychle zpátky a po dvojchybě soupeřky snížila na 1:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na víc se však v prvním setu nezmohla. V šesté hře spáchala dvě dvojchyby a Osoriová zakončila game vítězným returnem. Siniaková měla šanci na snížení, ale při brejkbolu vyhodila return druhého podání a nechala kolumbijskou tenistku sadu dopodávat. Světová dvojka v deblu byla na vlastním servisu neustále pod tlakem a uhrála při něm pouhých pět míčků. Nedokázala odvrátit ani jeden brejkbol a dějství za půl hodiny jednoznačně prohrála.

Ve druhé sadě si obě hráčky držely podání až do stavu 3:2. V šesté hře Siniaková zaútočila na příjmu, pomohla si i vítězným bekhendem a dostala se ke dvěma brejkbolům. Oba však Osoriová odvrátila skvělými útočnými forhendy. Dlouhý game pokračoval a ani Kolumbijka nedokázala gameboly proměnit. Při třetím brejkbolu ale Češce pomohla dvojchybou a ta se dostala do vedení 4:2.

Nadějný náskok však Siniaková ztratila, na větší odpor už se nezmohla a úplně odpadla. Nejen že prohrála čtyři hry v řadě, ale uhrála v nich už jen tři míčky. Po svém podání byla od agresivně hrající soupeřky opět pod tlakem. Za stavu 4:4 ztratila servis čistou hrou, na což reagovala hozením rakety.

Osoriová už zápas bez problémů dopodávala. Při returnu na mečbol Češka podklouzla a spadla na zem, o nic vážného se však nejednalo a sama se dokázala rychle zvednout. Následně po velmi rychlém podání ruky soupeřce i rozhodčí chtěla z kurtu co nejdříve zmizet a musela zadržovat slzy.

Druhý set byl o poznání vyrovnanější. Siniakové však v jeho druhé polovině chyběla bojovnost, která z ní zářila na nedávném podniku v Indian Wells, kde zvládla otočit tři bitvy, vyřadila obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou a postoupila až do osmifinále. V Kalifornii ještě triumfovala ve čtyřhře a náročný program s rychlým přesunem se na jejím výkonu na Floridě pravděpodobně podepsaly.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
JLi
18.03.2026 08:19
Jedna v mini, druhá v kombinéze, tak bylo horko nebo zima....
PTP
18.03.2026 07:37
Měla zafačovanou nohu?
JakubHajek
18.03.2026 07:46
Hrála v dlouhých černých legínách, takže to vidět nebylo.
PTP
18.03.2026 07:49
Vono v tom Miami byla včera nějaká nečekaná kosa.
Kapitan_Teplak
18.03.2026 07:35
Vždyť byla rozbitá, co byste chtěli.
Krisboy
18.03.2026 08:27
Opravit ji.
PTP
18.03.2026 08:29
Je v Miami nějaký servis pudlů 24/7?
Alien
18.03.2026 07:32
Kačko, to neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Tak hlavně aby se svojí parťačkou vyhrály čtyřhru!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

