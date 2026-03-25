Sabalenková složitý duel zvládla, v ostře sledovaném semifinále vyzve Rybakinovou
"Myslím, že to bude určitě boj," uvedla Sabalenková v rozhovoru na kurtu. "Vždycky je to boj, vždycky výzva. Myslím, že se navzájem posouváme na hranici možností a vždycky předvádíme ten nejlepší tenis. Doufám, že si nás budete opravdu užívat a já se moc těším, až si s ní zase zahraji."
Sabalenková vede ve vzájemné bilanci nad Rybakinovou 9:7, přičemž jejich poslední duel ovládla ve finále v Indian Wells před dvěma týdny. V tomto utkání odvrátila mečbol a následně získala titul, čímž zahájila snahu o zisk tzv. Sunshine Double. Než se však mohla soustředit na další fázi turnaje, musela zvládnout své první střetnutí s Baptisteovou.
Americká hráčka držela se světovou jedničkou krok a po většinu zápasu na ni vyvíjela tlak, než obhájkyně titulu dokázala průběh utkání převážit na svou stranu. Sabalenková svou typickou agresivní hrou dostávala soupeřku pod tlak. Baptisteová dokázala s favoritkou držet většinu času krok, v rozhodujících momentech však na svou soupeřku nestačila.
V prvním setu například za stavu 5:4 při vlastním podání neudržela servis, když sadu zakončila dvojchybou. Podobný průběh měl i druhý set. Baptisteová sice dokázala reagovat na ztrátu servisu a srovnat na 4:4, následně se však znovu dostala pod tlak. Za stavu 5:4 ze svého pohledu se dopustila tří dvojchyb, čímž nabídla Sabalenkové mečbol, který běloruská hráčka následně proměnila vítězným forhendem.
Významnou roli sehrála také přesnost Sabalenkové v klíčových výměnách. Už v úvodním gemu odvrátila dva brejkboly a pomohla si vítězným forhendem i esem. Podobný scénář se opakoval i v dalších servisních hrách, kdy dokázala odvracet brejkboly a udržet si podání.
Díky tomuto výkonu si Sabalenková, která na turnaji dosud neztratila set, zlepšila bilanci proti soupeřkám mimo první třicítku žebříčku na 32:1 za posledních 52 týdnů. V semifinále ji čeká opět Rybakinová, která si místo mezi nejlepší čtveřicí zajistila vítězstvím nad Jessicou Pegulaovou.
Nadcházející semifinále nabídne další kapitolu jejich vzájemné rivality. Sabalenková s Rybakinovou tak rozšíří počet svých vzájemných duelů a předstihnou mimo jiné dvojici Iga Šwiateková a Coco Gauffová v počtu odehraných zápasů mezi aktivními hráčkami.
Z historického pohledu půjde o výjimečné utkání. S výjimkou finále WTA se totiž světová jednička a dvojka střetnou v semifinále poprvé od US Open 1998, kdy proti sobě nastoupily Martina Hingisová a Jana Novotná.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře