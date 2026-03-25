Češi v akci, čtvrtek 26. 3. Muchová o finále na Masters, Martincová vyzve Havlíčkovou

Muchová zabojuje o finále v Miami
Karolína Muchová jako jediná z českých tenistek prošla do závěrečných kol na tisícovce v Miami a má na dosah další prestižní finálovou účast. Olomoucká rodačka na Floridě potvrzuje vynikající letošní formu, vyhrála už osm setů v řadě a již třikrát vylepšila své maximum v tomto dějišti.
V semifinále ji pravděpodobně čeká nejtěžší zápas na turnaji, jelikož na svou následující soupeřku vůbec neumí. O postup do finále se utká s domácí hvězdou a světovou čtyřkou Coco Gauffovou a může navázat na cenný skalp nebezpečné komety Victorie Mbokové a vycházející hvězdy Alexandry Ealaové.
S Američankou však prohrála všech pět předchozích soubojů. Pokud chce tedy úřadující šampionka turnaje WTA 1000 v Dauhá projít do dalšího finále na této úrovni, musí tuto nelichotivou sérii zlomit.
Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
WTA 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - semifinále •
20:00 | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Gauffová (4-USA)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)
13:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Jebens/Vega (Něm./Šp.)
ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Barrientos/Behar (3-Kol./Urug.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Mrva (ČR) – Coppejans (6-Belg.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – M. Dodig/Ivaniševič (Chorv.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Sisková (ČR) – Hodzicová (Něm.)
11:00 | Knutsonová (ČR) – Ponchetová (6-Fr.)
12:30 | Martincová (ČR) – Havlíčková (ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Laboutková/Nagyová (ČR/Maď.) – McAdoová/Smithová (3-USA)
15:30 | Bayerlová/McGiffinová (ČR/Austr.) – Karamoková/Ponchetová (2-Švýc./Fr.)
17:00 | Havlíčková/Samson (4-ČR) – Enčevová/Lovričová (Bulh./Slovin.)
ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Valdmannová (ČR) – Curmiová (Malta)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:30 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Bandecchiová/Mikulskytéová (Švýc./Lit.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Kučmová (ČR) – Fitaová (2-Šp.)
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Majdandzic (ČR/Něm.) – Kivatcev/Longo (-/It.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Gengel (1-ČR) – Aleščev (-)
ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Donald (4-ČR) – Knitter (Pol.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Donald/Knitter (ČR/Pol.) – Parizzia/Thomas (4-Švýc.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kumstát (7-ČR) – Colombo (It.)
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (8-ČR) – Jankovičová (14-Srb.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.) – Sanonová/Schnyderová (Fr./Švýc.)
J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Hustin (Šp.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Ben Youssef/Zerai (1-Tun./ČR) – Ben Romdhane/Rebai (Tun.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
O 0,03 je už favoritkou.. Chápeme
Kdyby to bylo o 0,02, tak je to plichta