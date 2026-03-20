Obrovská bitva se smutným koncem. Valentová nedosáhla na skalp TOP 20 ani v Miami
Šnajderová – Valentová 7:6, 7:6
Valentová měla šanci na returnu hned v úvodním gamu, ale náskok 30:0 nijak nevyužila. Následně bylo její utkání se Šnajderovou kvůli dešti na skoro dvě hodiny přerušeno. Češka si po dlouhé pauze suverénně uhájila podání, v dalším gamu už se k brejkbolu i díky chybám soupeřky propracovala, hned první šanci zužitkovala a vedla 2:1.
Hned poté musely aktérky kurt znovu opustit, nicméně jen na zhruba 30 minut. Po návratu Valentová nedokázala potvrdit brejk, když Šnajderové nabídla postupně tři brejkboly a Ruska ten poslední vítězným forhendem proměnila. Také Šnajderová musela v dalším gamu čelit brejkbolové hrozbě, ale na rozdíl od Valentové si servis uhájila. Trápení obou tenistek na podání pokračovalo, nicméně tentokrát přežila brejkboly Češka a srovnala na 3:3.
O dva gamy později Valentová ustála další brejkbolovou šanci své protivnice a upravila na 4:4. Více než hodinový úvodní set nakonec dospěl do tie-breaku, přestože Češka čelila setbolu, na který naštěstí pro ni nedokázala Šnajderová umístit do kurtu return z forhendu. Ve zkrácené hře byla zpočátku jasně lepší Ruska a při skóre 6:2 měla čtyři setboly po sobě. Valentová ovšem zabrala a velmi nepříznivé manko zlikvidovala. K vlastnímu setbolu se však nedostala a nakonec dramatický tie-break ztratila poměrem 7:9 a poté, co Šnajderová využila svůj sedmý setbol.
Druhé dějství nakonec začalo se zhruba hodinovým zpožděním, jelikož Miami navštívila další dešťová přeháňka. Taková pauza ale Valentové mohla po krutě prohraném setu jedině prospět. Češka se ovšem dál trápila na servisu a hned v první hře odvracela brejkbol.
V pátém gamu Valentová vyrobila tři chyby po sobě a darovala Šnajderové brejk na 3:2. Slabší chvilku si ale vybrala i ruská naděje a Češka reagovala rebrejkem. Jenže další problémy na servisu Valentové nastaly za kritického stavu 4:4 a další chyby znamenaly možnost soupeřky zkusit více než dvouhodinový zápas dopodávat.
Šnajderová však zaváhala a utkání zavřít nedokázala. Také tento set nakonec musel rozhodnout tie-break. Také tentokrát měla ve zkrácené hře navrch Ruska, když se dostala do vedení 6:3 a na rozdíl od předchozího setu proměnila hned první šanci.
Valentová tak už na druhém turnaji v řadě vypadla po výsledku 6:7, 6:7. Před dvěma týdny se jí to stalo v Indian Wells proti Donně Vekičové. Navíc prohrála i svůj šestý kariérní souboj s hráčkami TOP 20 a ani tentokrát nedokázala získat set.
Na prestižních tisícovkách se zatím jedné z nejvýraznějších komet loňské sezony vůbec nedaří. Jejím maximem je druhé kolo z letošního roku v Miami a Dauhá. Na druhou stranu se na těchto turnajích poprvé představila v závěru předchozí sezony ve Wuhanu.
Šnajderová hraje hlavní soutěž Miami Open potřetí a premiérově překročila druhé kolo. O první vítěznou sérii od lednového Australian Open a další vylepšení osobního maxima v tomto dějišti bude usilovat proti Belindě Bencicové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zákazy jsou zcela namístě, třeba proto, aby ten kremelský skřet nemohl vyznamenávat ty, co se angažovali ve válce na straně agresora a pak reprezetovali na paralympiádě...