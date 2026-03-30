Sinner a Alcaraz? Ukazují nám limity. Učí nás, co musíme zlepšit, říká Lehečka
Lehečka po utkání přiznal, že soupeřova úroveň byla nad jeho síly, zároveň ale upozornil na klíčové faktory, které rozhodly. "Zkušenosti a sebevědomí jsou klíčové, věřím, že tyto dva faktory dnes hrály významnou roli. Ukázal to v každém klíčovém okamžiku prvního setu, zejména v té hře za stavu 0:40, kdy jsem měl možnost se vrátit do zápasu. V tu chvíli podával neuvěřitelně dobře, trefil pět prvních servisů. Od té chvíle se pro mě všechno stalo extrémně obtížným,“ popsal rozhodující momenty finále.
Lehečka zároveň porovnal své vystoupení s předchozím duelem proti Sinnerovi na Roland Garros. "V našem posledním střetnutí na Roland Garros jsem cítil, že podmínky byly pro můj styl hry extrémně náročné. Bylo velmi vlhko, hrálo se s těžkými míči. Nemohl jsem nic dělat. Pokaždé, když jsem trefil dobrý úder, měl spoustu času to nějak zvrátit."
"Tady byl příběh trochu jiný, podmínky byly také těžké kvůli dešti, což mi moc nepomohlo, ale tak to chodí. Dnes jsem odehrál lepší zápas, podal jsem kvalitnější výkon než v Paříži. Soustředil jsem se na to, abych neudělal stejnou chybu jako tam, snažil jsem se více využívat první podání a chodit na síť,“ uvedl.
Pozitivně hodnotil i celkové vystoupení na turnaji. "Důslednost je něco, na co jsem tento týden velmi hrdý. Odehrál jsem mnoho zápasů v různých podmínkách, proti různým typům hráčů. Na tom, jak jsem si dokázal udržet své hlavní zbraně během všech těchto zápasů, jsem pracoval v posledních dvou týdnech, dokonce i měsících," hodnitil mladoboleslavský rodák své vystoupení.
"Jsem také velmi spokojený se svým mentálním nastavením na tyto zápasy, s tím, jak jsem dokázal zvrátit situace, které nebyly v můj prospěch. Například druhý set proti Taylorovi (Fritzovi) mě velmi potěšil. To jsou klíčové faktory, které mohou pomoci mé hře, a tentokrát jsem je zvládl tak, jak jsem chtěl,“ zhodnotil.
Na závěr se vyjádřil i k současné dominanci Sinnera a Alcaraze. "Není to poprvé, co se něco takového děje ve světě tenisu. Už jsme to viděli s různými jmény, ale myslím, že je to skvělé, opravdu. Je to velmi dobré pro sport i pro nás. V konečném důsledku nám ukazují limity, učí nás, co musíme ve hře zlepšit, a v podstatě co musíme kolem sebe vylepšit, abychom je porazili," říkal Lehečka.
