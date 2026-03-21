Sinner? Je spíš jako robot. Alcaraz je mnohem všestrannější hráč, nepochybuje Fonseca

DNES, 16:00
Joao Fonseca (19) dohrál v Miami ve druhém kole, když nestačil na světovou jedničku Carlose Alcaraze (22). Mladý Brazilec tak měl v krátké době možnost zahrát si s oběma současnými vládci tenisového světa. V Indian Wells totiž padl ve dvou tie-breacích s Jannikem Sinnerem (24).
Joao Fonseca gratuluje Carlosi Alcarazovi k postupu (@ MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia)

Po zápase s Alcarazem Fonseca na tiskové konferenci porovnával styl hry obou soupeřů a vyzdvihoval rozdíly, které při svých utkáních zaznamenal. "No, myslím, že mi zápasy proti Alcarazovi a Sinnerovi pomohly pochopit různé typy her," uvedl talentovaný Brazilec.

Podle něj je Alcaraz všestrannější hráč než Sinner. "Myslím, že Carlos má větší arzenál než Sinner. Sinner je spíš jako robot, který jen zabíjí míč a všechno dělá perfektně. A Carlos, ten umí všechno. Umí topspin, umí napálit míč, má dobrý pohyb, chodí k síti.  A je těžší pochopit jeho hru. Hodně mění rytmus, tím to soupeři velmi znesnadňuje. Je mnohem všestrannější hráč."

Fonseca přiznal, že na kurtu proti Alcarazovi cítil menší komfort než při zápase se Sinnerem. "Nepodával jsem dobře, on dobře returnoval druhé servisy. Na začátku prvního a druhého setu se dostal brzy k brejku a pak hrál svou hru – s výbornými dlouhými údery, chodil k síti, dostával mě pod tlak,“ řekl Brazilec.

A pokračoval: "Takže ano, myslím, že Jannikova hra v Indian Wells mi pomohla být více uvolněný, měl jsem možnost dostat se ke své hře, nebál jsem se zkoušet nové věci. Ale myslím, že proti Alcarazovi jsem nedostal takové příležitosti, jaké jsem měl proti Sinnerovi. Carlos je výborný, proto je světovou jedničkou. Musím se zamyslet nad svými chybami a snažit se zlepšit."

Fonseca dále upozornil na komplexnost Alcarazovy hry. "On má skoro všechno. Nikdy nevíte, co přijde – jestli to bude eso, servis a volej, jestli to bude podání ven z kurtu, nebo na kříž. Takže to je v zápasech proti němu to nejtěžší. Musíte prostě odehrát téměř perfektní zápas."

I přes porážku Fonseca ocenil kvalitu utkání. "Byl to zábavný duel. Carlos zahrál úžasné údery. Bylo to fakt velmi poučné a myslím, že to bylo velmi atraktivní utkání i pro fanoušky," dodal Brazilec.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
