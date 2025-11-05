Sinner o své neúčasti v Davis Cupu: Jsem hrdý na to, že jsem Ital, ale…
Sinner, který v posledních sezonách patří k největším oporám italského týmu, zdůraznil, že jeho rozhodnutí nebylo snadné.
"Na konci sezony potřebujete čas na zotavení se ze veškerého nahromaděného tlaku a prožitých emocí. Fyzická i psychická únava je velmi vysoká a na návrat do formy je zapotřebí čas. Pokud si můžete dopřát další týden přípravy, budete mít také další týden na odpočinek a do nové sezony dorazíte motivovanější a s větší energií," vysvětlil.
Podle Sinnera jde o krok, který by mu měl umožnit lépe se připravit na nadcházející sezonu a vyhnout se případným zraněním.
"Hraju tenis téměř každý den svého života a jsou chvíle, kdy se mi nechce. Pokud si můžu upravit svůj volný čas a tím pádem i přípravu, jsem schopen postupně lépe zvládat tréninkovou zátěž, která je nezbytná pro to, abych se vyhnul zraněním. Nepochybuji o tom, že jsem letos učinil správné rozhodnutí," uvedl.
POHLED: Šokující nenávist a kritika na adresu Sinnera. Itálie rychle zapomíná a škodí sama sobě
Italský tenista se rovněž ohlédl za svou dosavadní účastí v týmové soutěži a připomněl, že v minulosti Davis Cupu obětoval i jiné turnaje.
"V předchozích letech bylo mou prioritou vyhrát Davis Cup. V roce 2023 jsem slíbil Matteu Berrettinimu, že příští rok titul získáme. Vynechal jsem Paříž, abych na Davis Cup přijel čerstvý, a cíle jsme dosáhli. Když jsme získali titul, věděl jsem, že letos hrát nebudu, bylo toho už dost," přiznal otevřeně.
Sinner se zároveň ohradil proti názorům, že jeho rozhodnutí má co do činění s původem z Jižního Tyrolska.
"Jsem hrdý na to, že jsem Ital, a jsem rád, že jsem se narodil v této zemi, a ne v Rakousku nebo kdekoli jinde. Itálie má skvělou tenisovou infrastrukturu, kvalitní trenéry, obrovskou tradici i mentalitu. Musíme zůstat jednotní, vážit si jeden druhého a být hrdí, že jsme součástí takové země, jako je Itálie,“ zdůraznil světový hráč číslo jedna.
Italský tenista se po náročné sezoně nyní soustředí na Turnaj mistrů v Turíně, kde uzavře rok 2025 jako jeden z hlavních favoritů.
Šťastný Sinner: Mnohem lépe rozumím svému tělu, vystoupil jsem ze své komfortní zóny
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
->
Když je hrdej Talián, musí na to být řádně vohozenej .