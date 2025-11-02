Šťastný Sinner: Mnohem lépe rozumím svému tělu, vystoupil jsem ze své komfortní zóny
"Byl to zápas na velmi vysoké úrovni. Félix servíroval velmi dobře, zvlášť v momentě, když jsem měl ve druhém setu brejkové příležitosti. Ale mezi Vídní a Paříží jsem prožil úžasné týdny. Teď se přirozeně soustředím na Turnaj mistrů, ale chci si ten okamžik užít, protože dnešek je velmi zvláštní den," uvedl Sinner po zisku pařížského titulu.
Italský tenista během tiskové konference připomněl, že období mezi vídeňským a pařížským turnajem bylo fyzicky náročné. "Brali jsme to den za dnem, protože Vídeň byla velmi intenzivní a kurt tady byl odlišný. Někdy jsem se cítil velmi dobře a jindy méně, ale toto vítězství je pro mě velmi cenné. Nebylo to snadné, ale nejdůležitější bylo, jakým způsobem jsem dokázal zvítězit. Byl jsem soustředěný od prvního do posledního míčku, to rozhodlo," dodal.
Sinner se také vyjádřil k tomu, jak se v posledních týdnech snažil lépe porozumět svým fyzickým možnostem. "Když prohrajete, poučíte se. Ale to samé platí i při vítězství. Tento týden byl skvělý v tom, že jsem se naučil mnohem lépe rozumět svému tělu. Každý den je jiný a v některých zápasech jsem musel tvrdě bojovat, i když skóre mohlo vypadat jednoznačně."
Na otázku ohledně změn po US Open odpověděl, že se snaží pracovat podobně jako jeho soupeři. "Nedělám nic zvláštního, jen se snažím zlepšovat. Vkládám do toho hodně úsilí a často se snažím vystoupit ze své komfortní zóny, hlavně v tréninku, abych pochopil, co mi může v budoucnu pomoci. Snažím se hrát podle situace, ale vždy chci, abych já diktoval soupeři hru a držel ho pod tlakem," popsal svou taktiku Ital.
Získáním titulu v Paříži Sinner završil sérii pěti turnajových triumfů v sezoně – uspěl na Australian Open, ve Wimbledonu, v Pekingu, ve Vídni a nyní i v Paříži a vrátil se tak na post světové jedničky. Aby si ho ale udržel, musí na Turnaji mistrů v Turíně titul obhájit.
"Není to jen v mých rukou, ale jsem rád, že tu pozici mám. Věděl jsem, že ta příležitost existuje od začátku týdne. Snažím se podávat nejlepší výkony na všech turnajích a Turín nebude výjimkou. Teď je čas dobít baterky a připravit se na závěrečný týden sezony," uzavřel Sinner.
