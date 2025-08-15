Sinner přišel o Navarrovou, pro US Open musí hledat novou parťačku
Po odstoupení svých plánovaných spoluhráčů Tommyho Paula a Pauly Badosaové vytvořili nový pár Brit Jack Draper s Američankou Jessicou Pegulaovou.
Díky odhláškám se na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku dostali mezi elitní osmičku také Italové Lorenzo Musetti s Jasmine Paoliniovou.
Zatím se nedostalo na české tenistky Kateřinu Siniakovou ani Karolínu Muchovou. Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se přihlásila se světovou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru, Muchová s Rusem Andrejem Rubljovem.
Zájem o start v turnaji pro 16 párů projevilo 25 dvojic, kromě osmi přímo kvalifikovaných párů udělili pořadatelé šest divokých karet. Soutěž o milion dolarů pro vítěze se uskuteční 19. a 20. srpna, v týdnu před zahájením hlavních soutěží US Open.
Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále.
Siniaková stále čeká na verdikt ohledně US Open: Kolik překvapení ještě chystáte?
