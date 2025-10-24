Sinner stále drží neporazitelnost. V hale vyhrál už 20 zápasů v řadě, s De Minaurem to má 12:0

ATP VÍDEŇ - Jannik Sinner (24) v semifinále pětistovky ve Vídni přehrál 6:3, 6:4 Alexe de Minaura (26) a vzájemnou bilanci upravil už na 12:0. V hale prodloužil svou neporazitelnost na 20 utkání, Šampion ročníku 2023 si o zdejší druhý titul zahraje proti vítězi duelu mezi Němcem Alexanderem Zverevem a krajanem Lorenzem Musettim.
Jannik Sinner přehrál Alexe De Minaura a ve Vídni je ve finále (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

De Minaur – Sinner 3:6, 4:6

Sinner ve Vídni pokračuje v naprosté nadvládě v halových podmínkách i proti oblíbenému soupeři De Minaurovi. V boji o finále Australana přehrával hned od začátku a po ztrátě pouhých čtyř míčů vedl už 4:0. Druhý brejk sice potvrdit nedokázal, ale i přes ztrátu jednoho podání sadu bez problémů dotáhl do vítězného konce.

Na začátku druhého dějství se hra více vyrovnala. Druhý hráč světa sebral soupeři servis až v páté hře a rovnou čistou hrou poté, co mu De Minaur pomohl premiérovou dvojchybou. V další hře si ale Australan po skvělém prohozu vypracoval brejkbol a následně Sinnera donutil k chybě a srovnal. Série ztracených podání však pokračovala, zastavil ji až Ital, který brejk potvrdil na 5:3. O dvě hry později zápas ukončil a s aktuální světovou sedmičkou neprohrál ani podvanácté.

Sinner tak v hale vyhrál už 20 zápasů v řadě na okruhu ATP. Jeho posledním přemožitelem byl Novak Djokovič, který Itala přehrál na jeho domácí půdě ve finále Turnaje mistrů v Turíně před dvěma lety. Právě předloni přijel na závěrečný podnik sezony po triumfu ve Vídni a o to se bude snažit i letos.

Ve finále vyzve vítěze druhého semifinále mezi krajanem a nasazenou čtyřkou Lorenzem Musettim a turnajovou dvojkou Alexanderem Zverevem. Italská dvojka vede ve vzájemné bilanci 3:1 a navíc má v hale životní formu. Během turnaje ještě neztratil ani set a navíc zde Němce přehrál i loni.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čtyřnásobný grandslamový šampion nepolevuje ani v zápasech mimo hlavní okruh. Loni i tento rok si svou neporazitelnost v hale udržel i na exhibici Six Kings Slam, kterou dvakrát ovládl po výhře nad největším rivalem Carlosem Alcarazem a odvezl si z Rijádu už celkem 12 milionů dolarů.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
