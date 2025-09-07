Sinnerův kouč: Musí být jako pokerový hráč, nesmí soupeři ukázat slabiny
V rozhovoru pro Ubitennis Vagnozzi uvedl, že problémy v oblasti břicha nejsou podle jeho slov vážné. "Vzhledem k tomu, jak Jannik zápas s Aliassimem dokončil, je jasné, že nešlo o žádný vážný problém," ujišťuje kouč.
Sinnerovy fyzické problémy se podle Vagnozziho projevily pouze krátkodobě. "V jednu chvíli ho trochu trápily bolesti v oblasti břicha, ale po ošetření to odeznělo. Nemyslím si, že je to něco vážného. Po návratu z šatny, v prvním gemu třetího setu, si nebyl sám sebou jistý, a do podání nešel naplno. Pak už ale bylo vše v pořádku," objasňuje trenér.
Semifinálový zápas proti Auger-Aliassimemu označil Vagnozzi za náročný, ale zároveň důležitý pro Sinnerovu přípravu na finále. "Bylo to velmi těžké, ale někdy potřebujete takové zápasy, abyste byli připravení. Dostat se do finále je neuvěřitelné. Je normální, že se v takovém turnaji setkáváme s obtížemi. Jannik přistupuje k finále s velkým sebevědomím a hraje velmi dobře. Proti Carlosovi Alcarazovi to bude těžký zápas. Bude to podívaná."
Vagnozzi rovněž připomněl Alcarazovo prohlášení po finále Wimbledonu, kdy uznal, že Sinner byl od základní čáry lepší než on. "Doufám, že totéž řekne i teď. Bude to extrémně těžké finále, jako vždy. Carlos zkusí něco jiného než ve finále Wimbledonu, proto musíme být připraveni."
Na Sinnerovi oceňuje schopnost reagovat na průběh zápasu. "Vždycky je třeba se přizpůsobit, a to i během utkání. Musíte být plně připraveni. Carlos může měnit svou hru, zkoušet různé variace, takže se musíme dobře připravit a držet se toho, co jsme si naplánovali. A to Jannik umí výborně."
Italský trenér upozornil i na Sinnerův taktický progres. "Jannik se stává taktičtějším hráčem. Dokáže přesně reagovat na dění na dvorci, umí rychle rozpoznat slabá místa soupeře. Využívá úhlů, hraje rychle a soupeři na to většinou těžko reagují."
Vagnozzi dodal, že zkušenost a sebeovládání jsou klíčové. "Řekl jsem mu, aby byl jako pokerový hráč. Někdy jste unavení, ale nemůžete soupeři ukázat své slabiny. Proti Aliassimemu měl Jannik ve druhém setu problémy, cítil únavu, ale kdyby si toho soupeř všiml, mohl toho využít. Musíte být zkušení a skrývat emoce i svou fyzický stav."
