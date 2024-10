Sinnerův vyhozený fyzioterapeut: Pozitivní testy nejsou jen moje vina, snad budu moct brzy říct víc

Giacomo Naldi, jeden z hlavních aktérů dvou pozitivních testů světové jedničky Jannika Sinnera (23) na doping, poprvé od kontroverzního zveřejnění této informace promluvil na veřejnosti. Novinářům toho ale moc sdělit nemohl, jelikož po odvolání Světové antidopingové agentury případ stále probíhá. "Není to jen moje vina. Ale víc vám teď říct nemůžu. Snad budu moct brzy uvést na pravou míru, co se stalo."

Zhruba pět měsíců se o tom vůbec nevědělo a asi všechny překvapilo, když se krátce před startem US Open objevila informace, že Jannik Sinner měl v březnu dva pozitivní testy na doping. Konkrétně na přítomnost klostebolu, anabolického steroidu. Mezinárodní agentura pro tenisovou integritu (ITIA) však nenašla žádné pochybení či nedbalost ze strany aktuálního lídra žebříčku a byly mu odebrány body a peníze pouze za vystoupení na Masters v Indian Wells.

Jedním z hlavních aktérů této kauzy se stal fyzioterapeut Giacomo Naldi. Ten byl následně spolu s kondičním trenérem Umbertem Ferrarou z týmu propuštěn. Ovšem až poté, kdy se případ dostal na veřejnost. Tehdy Sinner a jeho tým věděli o pochybení už několik měsíců a právě Naldi měl být hlavním viníkem zmíněných pozitivních testů.

"Není to jen moje vina. Ale víc vám teď říct nemůžu, protože případ neskončil. Snad budu moct brzy uvést na pravou míru, co se stalo. Veřejnost si celou situaci vysvětluje tak, že je to jen moje chyba. Lidé, co mě znají, mě podpořili. Na sociálních sítích mi ale chodí hrozné zprávy včetně nadávek," řekl Naldi, který má podle svých slov se Sinnerem i jeho týmem nadále dobré vztahy.

Sinner měl přijít do kontaktu se zakázanou látkou poté, co Naldi použil volně prodejný sprej na řeznou ránu na vlastní ruce předtím, než svého svěřence masíroval. Sprej mu měl dát kondiční trenér Ferrara a Naldi pro masáž nepoužil rukavice.

Po odtajnění kontroverzní informace se na Sinnera valila kritika ze všech stran. Od médií, fanoušků i některých kolegů. A to nejen kvůli tomu, že Sinnerův případ ITIA vyřešila takřka okamžitě a jiní museli čekat měsíce nebo roky. Ital se v obou případech úspěšně odvolal proti dočasnému zákazu činnosti během vyšetřování případu. ITIA totiž shledala jeho vysvětlení, jak se látka do těla dostala, jako dostačující.

Světová antidopingová agentura (WADA) ovšem využila odvolání a žene případ před Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Odebrání titulů a výsledků nežádá, ale neztotožňuje se s rozhodnutím ITIA (o žádném pochybení ani nedbalosti) a chce pro úřadujícího šampiona obou hardových grandslamů zákaz činnosti na jeden až dva roky.