Skupina je těžká, ale na ten rachot se těším. Bouzková je připravená v Ostravě nastoupit

Marie Bouzková (26) vyhlíží domácí kvalifikaci o postup na finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové, těší se hlavně na bouřlivou atmosféru. Češky zabojují tento týden ve skupině o jediné postupové místo s Brazílií a Španělskem a rodačka z Prahy věří, že mají šanci uspět. Bude zřejmě plnit roli dvojky a v rozhovoru pro web Tenisovysvet.cz řekla, že chce v týmové soutěži navázat na předchozí dvě výhry z dvouher.

"Mám motivaci takovou úspěšnost držet dál, co to jde. To je jasné. Je super, že jsem pro nás mohla dvakrát získat bodík. Budu se snažit, aby ta nula porážek vydržela co nejdéle," řekla Bouzková.

Češky vstoupí do kvalifikace ve čtvrtek proti Brazílii. Skupinu uzavřou v sobotu proti Španělsku. Na finálový turnaj, který se koná v listopadu v čínském Shenzhenu, postoupí jen vítěz. "Obtížné to budeme mít všechny, jsme v těžké skupině. Půjde o to vyhrát každý zápas. Tím, že oba týmy mají super debl, pro nás bude hodně klíčové vyhrát singly," uvedla Bouzková.

Výběr kapitána Petra Pály se bude spoléhat i na domácí atmosféru. Zápasy se uskuteční v RT Torax Areně v Ostravě. Ve stejné hale proběhla na přelomu ledna a února kvalifikace Davisova poháru, v níž Češi porazili Jižní Koreu 4:0. "Výhoda to bude neskutečná. Pro mě to bude krásná zkušenost. Čeští fanoušci jsou super. Myslím, že to bude rachot a těším se na to," podotkla Bouzková.

Osmapadesátá hráčka světa dorazila k týmu v neděli. Přiletěla z turnaje v Bogotě, kde se dostala do čtvrtfinále. "Už včera večer jsem tady hrála, takže dneska jsem trénovala podruhé. Cítím se tu dobře, kurt je příjemný. Dobře jsem se vyspala, jet lag je v pohodě," řekla Bouzková.

V týmu jsou také Tereza Valentová, Dominika Šalková a Linda Nosková, která by měla plnit roli české jedničky. Bouzková by měla být dvojkou. "Máme super partu. Bohužel jsem tady nejstarší, což je pro mě velká změna. Ale holky jsou super, celý tým je výborný. Užíváme si to tady, je sranda jako vždycky," uvedla Bouzková.

Pokud by se k týmu připojila také Lucie Šafářová, s níž Pála zatím jedná, byla by ráda. "Má hodně zkušeností. Mohla by nám jedině pomoct," doplnila Bouzková.